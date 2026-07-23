Antònia Font rendirá un homenaje a Joan Roca en el Mobofest

El concierto de Antònia Font previsto para la última jornada del Festival Mobofest no se celebrará como estaba programado a raíz del fallecimiento este miércoles de Joan Roca, si bien los miembros de la banda le rendirán un homenaje.

Según ha informado en un comunicado Mobofest, la actuación se convertirá en "una muestra de afecto, cariño y admiración" hacia Roca.

El movimiento musical Mobofest ha lamentado el fallecimiento de Roca, "una persona y un músico irrepetible dentro de la escena musical mallorquina". "Ha sido, es y será imprescindible para entender la historia musical de nuestra cultura", han añadido.

Noticias relacionadas

Finalmente, Mobofest ha enviado su apoyo y condolencias a su familia, a sus amigos y a todas las personas que lo quieren.