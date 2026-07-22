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Marga Prohens y Francina Armengol lamentan la muerte de Joan Roca

Ambas han destacado que su música forma parte de la banda sonora de muchas vidas

Joan Roca, a la derecha de la imagen, con otros integrantes de Antònia Font.

Joan Roca, a la derecha de la imagen, con otros integrantes de Antònia Font. / GUILLEM BOSCH

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Montse Terrasa

Montse Terrasa

Palma

La muerte de Joan Roca ha causado un gran impacto y tristeza entre los miles de seguidores del grupo Antònia Font. Entre ellos la presidenta del Govern, Marga Prohens, y la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

Prohens ha querido transmitir sus condolencias a la familia del músico y también a la gran familia de Antònia Font a través de un mensaje en la red X (Twitter). Tras reproducir unos versos de la canción Tristesa, Prohens ha publicado “hoy todos cambiamos la alegría por la tristeza. A partir de hoy, esta canción ya no sonará igual sin el sonido inconfundible de tu bajo”.

“Para muchos de nosotros, y para tantas generaciones, Antònia Font ha sido la banda sonora de grandes momentos y de tantas historias”, ha añadido la presidenta de Baleares.

“Gracias, Joan, por hacernos cantar, bailar, reír y soñar. Por hacernos sentir tanta alegría y por formar parte de nuestras vidas a través de la música. Tus notas y tu legado perdurarán para siempre. Todo mi afecto a su familia, a sus amigos y a toda la familia de Antònia Font”, ha escrito Prohens.

También Francina Armengol ha utilizado la red X para expresar sus condolencias: “Una noticia terrible. Perdemos a un artista excepcional y una gran persona. Su música con Antònia Font forma parte de la banda sonora de muchas vidas y también de la identidad cultural de nuestras islas. Mi afecto a su familia y a sus compañeros y amigos. Gracias por tanto, Joan. Descansa en paz”.

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Las reacciones de duelo tras conocer la muerte de Joan Roca siguen sucediéndose a través de las redes sociales.

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  • Francina Armengol
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