Marga Prohens y Francina Armengol lamentan la muerte de Joan Roca
Ambas han destacado que su música forma parte de la banda sonora de muchas vidas
La muerte de Joan Roca ha causado un gran impacto y tristeza entre los miles de seguidores del grupo Antònia Font. Entre ellos la presidenta del Govern, Marga Prohens, y la presidenta del Congreso, Francina Armengol.
Prohens ha querido transmitir sus condolencias a la familia del músico y también a la gran familia de Antònia Font a través de un mensaje en la red X (Twitter). Tras reproducir unos versos de la canción Tristesa, Prohens ha publicado “hoy todos cambiamos la alegría por la tristeza. A partir de hoy, esta canción ya no sonará igual sin el sonido inconfundible de tu bajo”.
“Para muchos de nosotros, y para tantas generaciones, Antònia Font ha sido la banda sonora de grandes momentos y de tantas historias”, ha añadido la presidenta de Baleares.
“Gracias, Joan, por hacernos cantar, bailar, reír y soñar. Por hacernos sentir tanta alegría y por formar parte de nuestras vidas a través de la música. Tus notas y tu legado perdurarán para siempre. Todo mi afecto a su familia, a sus amigos y a toda la familia de Antònia Font”, ha escrito Prohens.
También Francina Armengol ha utilizado la red X para expresar sus condolencias: “Una noticia terrible. Perdemos a un artista excepcional y una gran persona. Su música con Antònia Font forma parte de la banda sonora de muchas vidas y también de la identidad cultural de nuestras islas. Mi afecto a su familia y a sus compañeros y amigos. Gracias por tanto, Joan. Descansa en paz”.
Las reacciones de duelo tras conocer la muerte de Joan Roca siguen sucediéndose a través de las redes sociales.
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