Lourdes Roca, ahijada de Joan Roca, y concejal del ayuntamiento de Palma: "Su familia éramos sus primeros fans"

El fallecimiento del bajista de Antònia Font, Joan Roca, este miércoles ha sido un duro golpe para el mundo musical y especialmente para sus allegados. "Estamos desolados. Somos una familia muy unida y éramos sus primeros fans", afirma su sobrina y ahijada, Lourdes Roca, concejal del ayuntamiento de Palma.

Recuerda que se llevaba "muy bien con él" y de pequeña tenía "mucho contacto" con su padrino, que era el hermano de su padre, y "la familia acudía a sus conciertos tanto con Antònia Font como cuando estaba en otros grupos", destaca apenada.

Fallece Joan Roca, bajista del grupo Antònia Font / MIQUEL MASSUTI

Quienes no lo conocían tan bien como su familia alaban de Joan Roca que "era de trato humilde, cercano y cariñoso. Parecía una gran persona", en palabras del director del Mallorca Live, Álvaro Martínez. Su relación con el músico iba más allá del grupo mallorquín que le dio popularidad, ya que "él estaba además en la banda Dinamo y cuando Antònia Font estuvo parada, hicimos varios conciertos con este grupo".

De modo similar describe Lluís Gendrau, director de la revista musical Enderrock, al bajista y resalta su "cercanía y disponibilidad". Añade que era "muy afable y siempre decía que sí", y cuenta como anécdota que cuando otorgaron un premio a Antònia Font, "fue Joan quien vino a recogerlo, ya que Joan Miquel [Oliver] y Pau [Debon] no eran tan propensos a aparecer en este tipo de actos". También recuerda el interés que ponía en dar a conocer "su proyecto paralelo, Dinamo. Era un músico al que le gustaba experimentar", señala antes de concluir que "Antònia Font ha perdido a una persona muy importante, sobre todo desde el punto de vista humano".

Hito en el Teatre Principal

Por su parte, el director del Teatre Principal de Palma, Miquel Martorell, rememora que la sala pública "supuso un hito histórico en la trayectoria de Antònia Font cuando acogió el concierto de despedida en diciembre de 2013, antes de su separación". Explica que el éxito fue tal que reprogramaron dos conciertos más. "Además, también recordamos a Joan Roca como contrabajo de la Orquestra Simfònica en algunos conciertos", apunta el director, que envía en nombre del teatro sus más sinceras condolencias a la familia y amigos.