"Joan Roca era la alegría de Antònia Font", expresan sus colegas músicos

“Siempre era el que ponía alegría en Antònia Font, y también un poco de seny”, señala el multiinstrumentista y productor Toni Pastor, quien remarca la versatilidad y capacidad musical de Joan Roca desde sus primeros pasos, cuando “comenzó en el mundo del folk, con la banda Herbes Dolces. Era un músico en constante crecimiento, un buen contrabajista, con estudios en el Conservatori, una auténtica librería musical”, subraya.

“Joan y Pau Debon fueron para nosotros la puerta de entrada a Antònia Font”, recuerda Pep Álvarez, del desaparecido grupo Anegats, grupo que durante años compartió escenario con los autores de clásicos como Final, Viure sense tu o Calgary 88. “Siempre sentimos admiración y respeto por Antònia Font, y siempre nos alegrábamos de encontrar a Joan Roca detrás de un escenario. Era una persona muy cercana, muy accesible, siempre con una sonrisa, y muy buen músico”, asegura.

Fallece Joan Roca, bajista del grupo Antònia Font / MIQUEL MASSUTI

"Un corazón bonito"

“El suyo era un corazón bonito. Una pérdida dolorosa. Era un músico increíble, muy creativo”, destaca el rockero Jaime Anglada.

“Su corpulencia física quedaba reflejada en su música: era un gran músico. Con su incorporación a Antònia Font, el grupo logró una sonoridad, una energía en la parte escénica. Joan siempre sorprendía. Siempre le recordaré como un gran bajista y una bellísima persona”, comenta Pep Suasi.

“Tuve la enorme suerte de contar con él para una actuación con nuestro trío. Venía a substituir al contrabajista y me sorprendió con un nivel de profesionalidad e implicación de lujo en lo musical. Pero lo más digno de mención es su buen humor y su bondad, propios de una persona excepcional. Sin duda deja un enorme vacío. Un abrazo a su familia y amigos. Descanse en paz”, expresa el músico Jon Cilveti.

"Una mirada inteligente hacia el mundo"

“Era una persona con un marcado sentido del humor, con una mirada inteligente hacia el mundo, y muy buen tío”, afirma el músico y productor Tomeu Janer, también compañero de clase en sus años de instituto. Por su parte, el líder de Psiconautas, Alberto Vizcaíno, le recordará como una “persona excelente además de un brillante bajista”.

Miquel Àngel Sancho, máximo responsable del sello Blau, para el que Antònia Font licenció su discografía para su comercialización, asegura que su último proyecto, el de Geometrical Sardine, con el que exploraba el amplio territorio del jazz, desde el concepto clásico del estándar al jazz progresivo, "era el que le daba vida" en los últimos años. Un proyecto que se gestó durante la pandemia y que le presentó al propietario de Blau en 2022. "Me encantó desde el principio", confiesa Sancho, "y le dije que escuchara los discos de Return to Forever, la legendaria banda de Chick Corea, por la proximidad del estilo que facturaba. Eran sorprendentes, en el estudio y encima de los escenarios".