Joan Miquel Oliver se despide de su compañero Joan Roca: “Dejas un vacío enorme”
El líder de Antònia Font ha publicado un mensaje en Instagram
El líder y compositor de Antònia Font, Joan Miquel Oliver, ha querido hacer pública su despedida a Joan Roca, bajista del grupo durante décadas, fallecido este miércoles a causa de una enfermedad.
“Joan, hemos compartido los años buenos, no querías irte, has sido fuerte, dejas un vacío enorme y dejas cosa buena, pensaremos mucho en ti, descansa si puedes, un abrazo eterno”, ha publicado Oliver en su cuenta de Instagram, junto a una foto de Roca.
Los caminos de Joan Roca y Joan Miquel Oliver se cruzaron cuando el bajista sustituyó a Pere Estarellas en el grupo Antònia Font, con el que ya grabó el segundo disco A Rússia (2001). Junto a los hermanos Pau y Pere Debon y Jaume Manresa, el quinteto se convirtió en el grupo de referencia para toda una generación.
En 2013, la formación se separó de forma ”amistosa” para que cada uno pudiera desarrollar proyectos individuales, musicales y de otra índole, como fue el caso de Roca, que estaba al frente de una empresa de proyectos paisajísticos.
Para alegría de sus seguidores, en 2021 anunciaron su regreso con una serie de conciertos programados para 2022. Ese año también lanzaron nuevo disco, Un minut estroboscòpica. Desde entonces han ofrecido actuaciones en Mallorca y fuera de ella, formando parte del cartel de diferentes festivales. Mobofest los esperaba este próximo sábado.
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