Corxeres d’estiu (VII)
L’estiu musical mallorquí continua sense donar treva. Del barroc al jazz, passant pel piano, la música antiga, l’òpera o les propostes més innovadores. Entre avui dimecres i fins divendres, els melòmans tindran motius de sobres per recórrer diferents municipis i descobrir escenaris que, any rere any, s’han consolidat com a punts de trobada imprescindibles per als amants de la música.
Per avui, dimecres 22, destaca una de les cites més singulars de la setmana. La parròquia del Carme de Portocolom acull, a les 21 hores, una nova edició de les Vetllades de Música Antiga amb el programa Va de barroc! L’ensemble Ars Antiqua, dirigit per Eulàlia Salbanyà, reunirà la soprano Montse Mozo i el violagambista Joan Fiol en un recorregut per alguns dels tresors més bells del repertori barroc. El concert arriba després de l’excel·lent nivell ofert pel cicle en les primeres sessions i tot fa pensar que aquesta nova proposta mantindrà la qualitat artística que l’ha caracteritzat. Abans, a les 12 hores, a Santanyí, concert d’orgue.
També avui, a Son Marroig, el duo format per Blerim Grubi i Nita Grubi presentarà El viaje musical de los Dardalianos, una atractiva combinació de viola i piano que promet un recorregut per diferents paisatges sonors. I els amants del gran repertori pianístic tenen una altra cita obligada al Festival Internacional de Piano de la Torre de Canyamel, on el britànic Callum McLachlan interpretarà obres de Gibbons, Beethoven, Chopin, Schumann, Ravel i Barber.
Demà dijous, Can Gelabert de Binissalem acollirà el Lambourne Project, una proposta que combina jazz, improvisació i música contemporània amb Jordi Tugores a la guitarra, Sergio Llopis al piano i Mary Lambourne com a veu solista. És una magnífica ocasió per descobrir un dels espais culturals més actius de l’estiu mallorquí. Mentrestant, als jardins de la Fundació Bartomeu March, a Cala Rajada, el pianista Guillermo Castellano protagonitzarà una nova vetllada de les tradicionals Serenates d’Estiu, mentre que Inca oferirà el concert Quart i revàlida dins la programació del Claustre de Sant Domingo. La jornada es completarà a Sa Bassa Roja de Porreres amb el concert Tango Electrònic de Pablo Albornoz, una proposta diferent que fusiona ritmes tradicionals i sonoritats actuals.
I si voleu òpera, tenim Rigoletto a Bellver amb el grup Opera Garage. La cita, a les 21.30 hores.
Divendres 24 la música continuarà marcant el ritme de l’estiu. El Palau March de Palma rebrà la pianista Guyu Cao, amb un programa dedicat a Mozart, Liszt, Chopin i Beethoven, mentre que el cicle Alè d’Alaró tancarà la programació de juliol amb el Marçal Perramon i Enric Fuster Quartet, una proposta jazzística que promet una vetllada plena d’energia i creativitat. També serà el torn de la pianista xinesa Maiqi Wu, encarregada de cloure el Festival Internacional de Piano de la Torre de Canyamel amb un programa format per obres de Schubert, Debussy, Scriabin, Chopin i Ravel. Tres dies, en definitiva, que confirmen que la música continua essent una de les grans protagonistes de l’estiu mallorquí i que, arreu de l’illa, sempre hi ha un bon motiu per sortir de casa i deixar-se sorprendre per un concert.
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