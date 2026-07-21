Marta Ferré ya es la nueva directora-gerente del Teatre i Auditori de Manacor

Marta Ferré Freitas-Morna ya es la nueva directora-gerente del Teatre i Auditori Municipals de Manacor en sustitución de Tomeu Amengual, quien ha ocupado el cargo durante casi cuatro décadas. Ferré, nombrada por la Junta de Gobierno Local este pasado lunes, 20 de julio, tomará posesión en las próximas semanas.

Con su incorporación, el Consistorio sitúa al frente de la gestión cultural del municipio a una de las profesionales más reconocidas en el ámbito de las artes escénicas de las islas. Nacida en Lisboa en 1978, Marta Ferré Freitas-Morna es licenciada en Filología Hispánica y en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la Universidad de Barcelona (UB), además de contar con un Máster en Gestión Cultural (UOC/UIB/UdG) y un Postgrado en Gestión Escénica por la Universitat de les Illes Balears (UIB).

“La incorporación de Marta Ferré al frente del Teatro y Auditorio municipales es una excelente noticia para Manacor. Hablamos de una profesional de primer nivel, con una trayectoria acreditada en la gestión de espacios escénicos de referencia, que sabrá dar el impulso institucional y cultural que nuestro municipio merece”, ha afirmado el alcalde, Miquel Oliver.

Por su parte, el concejal de Cultura, Ferran Montero, ha destacado el arraigo y la visión del proyecto: “El nombramiento de la nueva directora-gerente responde a la aplicación rigurosa de los estatutos aprobados por este Consistorio. Hacemos una apuesta clara por poner el teatro y el auditorio al servicio de la creación que se hace en el municipio, apoyando a nuestros creadores y compañías locales, y garantizando una atención de calidad a todas las disciplinas artísticas”.

A lo largo de más de veinte años de trayectoria profesional, Ferré ha tenido responsabilidades de máxima relevancia en instituciones culturales de referencia, como haber sido directora adjunta del Teatre Principal de Palma (2019-2023); directora general del Área de Cultura del Ayuntamiento de Palma (2017-2019); técnica y coordinadora de las áreas de literatura, cómic y música en el Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) desde 2013; o como coordinadora en el Institut Ramon Llull (en Palma y Barcelona), jefa de Actividades Culturales y Servicios Educativos en la Fundación Caixa Catalunya (La Pedrera), coordinadora de eventos en la Fundación Balears 21 y, recientemente, coordinadora de Promoción Cultural en el Ayuntamiento de Inca.

Disciplinas y programación

En sintonía con el marco estatutario y con las líneas maestras del proyecto de gestión elaborado por Ferré, la labor del teatro y auditorio municipales abarcará de manera transversal la totalidad de las disciplinas escénicas. La nueva dirección intentará “dar cabida y tratamiento integrado al teatro, la música, la danza, el circo, las artes visuales y audiovisuales, así como las artes de calle y las propuestas multidisciplinares”, explica el Ayuntamiento.

Asimismo, el proyecto pone un énfasis prioritario en el impulso del tejido artístico local y en el apoyo decidido a la creación que se genera directamente en la ciudad de Manacor.

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Como elemento clave recogido en la estructura de los estatutos del organismo autónomo, esta etapa contará con el desarrollo y funcionamiento de la Junta de Programación, un órgano consultivo diseñado para dar voz y representación a los diferentes sectores. Esta Junta contará con la presencia de la presidencia de la entidad, la dirección-gerencia y vocales de referencia en los ámbitos del teatro, la música, la danza, el audiovisual y el teatro escolar, “asegurando un diálogo fluido, plural y participativo con la comunidad artística”.