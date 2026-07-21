La galería 6A expone obra de los finalistas de su primera convocatoria para nuevos artistas
La muestra con creaciones de Andrés Aparicio, Sebastião Castelo y Denis Ymeri se inaugura este miércoles, 22 de julio, a las 20 horas
La galería 6A inaugura este miércoles, 22 de julio, una exposición con una selección de obras de Andrés Aparicio, Sebastião Castelo y Denis Ymeri, los finalistas de la primera convocatoria Artist Proof- Open Call.
Artist Proof- Open Call está dirigida a creadores de entre 25 y 45 años, con el objetivo de que 6A pueda abrirse a nuevos creadores y de que el ganador pueda experimentar con las técnicas de estampación tradicionales en un taller de referencia para obtener ediciones de obra gráfica original, que se mostrará más adelante en una exposición individual, explican los responsables del taller y la galería de la calle Puresa de Palma.
La exposición con obras seleccionadas de los tres finalistas se inaugura el próximo miércoles a las 20 horas. Un jurado formado por la comisaria de arte y gestora cultural Neus Cortés; David Barro, director de Es Baluard; Juan Suárez, artista colaborador de la galería y académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando; Francesc Campins, director técnico del Taller 6A, y Bel Font, directora de la galería, ha sido el encargado de realizar esta selección. A principios de septiembre, estos expertos decidirán quién debe ser el ganador de la convocatoria, que disfrutará de una residencia artística durante 2027, con una experiencia creativa y técnica en el Taller 6A y una posterior exposición individual en la Galería 6A, en la que se mostrarán los resultados de la estancia del creador en el taller de estampación.
Andrés Aparicio (Huelva, 1989), es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla. “Su trabajo explora las relaciones entre representación, superficie y construcción espacial, utilizando la pintura como un medio capaz de generar nuevos modos de observación a partir de elementos cotidianos y arquitectónicos”, informan desde 6A.
En el caso de Sebastião Castelo (Portugal, 1994), este artista se centra en el estudio de las formas, estructuras, espacios y el acto de marcar la superficie. Este proceso está impulsado por una curiosidad fundamental: descubrir qué formas resuenan en un espacio concreto, dando lugar a obras que no son meras representaciones, sino entidades que existen y "funcionan" armoniosamente en su entorno, destacan desde la galería.
La obra de Denis Ymeri (Albania, 1990) está influenciada por la simplicidad y la esencia primitiva del arte, inspirándose en las formas más elementales de expresión humana, como es el arte prehistórico, las piedras cortadas y las pinturas rupestres.
"Siempre habíamos querido abrir la experiencia 6A a más y nuevos artistas. La mejor manera es haciendo una convocatoria abierta para que se puedan presentar artistas de todas partes. Nos ha sorprendido muy positivamente la gran respuesta que ha tenido”, comentan desde 6A. La infraestructura de este espacio expositivo y de su taller, además del apartamento que ponen a disposición de los creadores, ha permitido llevar a cabo esta convocatoria. “Pensamos que es un granito de arena más que suma al tejido artístico y cultural de nuestra isla”, añaden sobre esta iniciativa.
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