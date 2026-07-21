Música
El Festival Mallorca Jazz sa Pobla premiará a Ferran Pereyra y contará con una veintena de actividades
La 32 edición de la cita, centrada en el centenario de Miles Davis, comenzará el martes 28 de julio y tendrá como figuras destacadas a Erik Truffaz, Antonio Lizana y China Moses
El Festival Mallorca Jazz sa Pobla ha presentado este martes el programa completo de su 32 edición, que se celebrará del 28 de julio al 20 de agosto. El regidor de Cultura del Ayuntamiento de sa Pobla, Biel Payeras, y el técnico de Cultura y programador, Pep Crespí, han destacado la consolidación del festival tras más de tres décadas de trayectoria.
El concierto inaugural gratuito en la plaza Major reunirá a Erik Truffaz y Antonio Lizana con New Sketches of Spain, mientras que el Parc de Can Cirera Prim acogerá a China Moses, el proyecto Blau Salvatge del vibrafonista mallorquín Joan Pérez-Villegas y el concierto de clausura correrá a cargo de Lucía Rey Cuarteto con su espectáculo Nómadas.
El festival mantiene además su apuesta por el talento emergente con el ciclo Jazzdara en el pati de Can Verdal, con Fran Ramos Quartet, Goran Levi Quartet y Tomeu & Joan Garcias Quartet. Asimismo, suma propuestas paralelas como Glojazzada (jazz y glosa improvisada en Crestatx), Sa Pobla Lindy Jazz Connexió (pista de swing en la plaça del Metge Duet) y Jazzet (jornada familiar con talleres); y completa el programa con la presentación del libro Sketches of Catalonia, de Pere Pons, una conferencia sobre el centenario de Miles Davis y la proyección de la película Köln 75.
Premio a Ferran Pereyra y campaña solidaria
El Premio Festival Mallorca Jazz sa Pobla 2026 recaerá en el periodista y crítico musical Ferran Pereyra, cuyo trabajo fotográfico se podrá ver en la exposición Stolen Moments, en el parque de Can Cirera Prim. El festival, cuya imagen oficial firma el artista mallorquín Albert Pinya, reforzará también su vertiente social destinando parte de la recaudación a la campaña "Som n'Oriol", en apoyo a la investigación de la síndrome FOXG1, una enfermedad neurológica minoritaria.
El certamen está producido por el Ayuntamiento de sa Pobla y cuenta con el respaldo del Consell de Mallorca, el Institut d'Estudis Baleàrics, la Fundació Guillem Cifre de Colonya y JS Hotels.
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