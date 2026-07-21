La exposición 'A media lumbre' conecta antiguos oficios con arte contemporáneo

Es Baluard Museu, Casal Solleric y Sa Refinadora, en Marratxí, comparten el proyecto A media lumbre, una amplia exposición en la que participan más de 40 artistas que unen el arte contemporáneo con antiguos oficios, con el territorio y la memoria. La muestra se enmarca en la Biennal B y cuenta con obras de creadores de Baleares como Ana Laura Aláez, Isabel Servera, Marta Font, Adriana Meunié, Teresa Matas, Tonina Crespí, Albert Pinya y Joan Pere Català Roig, entre otros.

Patrimonio material e inmaterial forman un todo en A media lumbre, en la que el esparto y otras fibras vegetales, la lana, la cerámica, la madera, el vidrio, el textil e incluso los sonidos de la vida rural son los protagonistas. Los artistas seleccionados para esta propuesta llevan tiempo trabajando con materiales naturales, investigando sobre tradiciones y artesanía. La exposición está comisariada por Blanca de la Torre, directora del Institut Valencià d’Art Modern (IVAM), donde ya se pudo ver esta muestra. Ahora, la muestra recala en Mallorca, coproducida por Es Baluard y el Casal Solleric, en colaboración con el Consell de Mallorca y los ayuntamientos de Palma y de Marratxí.

Organizadores de esta gran exposición y algunos de los artistas participantes la han presentado este martes, 21 de julio, en Es Baluard y en el Casal Solleric. Blanca de la Torre ha recalcado la importancia que tiene preservar todas las formas patrimoniales y la responsabilidad de los artistas y de las instituciones culturales en esa tarea y en entender que "el patrimonio material y patrimonio inmaterial son el mismo tipo de patrimonio". “Los materiales hablan del propio territorio, pero a la vez también remiten a lo doméstico, a la importancia de preservar esas formas a través de objetos, de tradiciones, que han continuado presentes”, ha explicado de lo que se podrá ver en A media lumbre.

“La propuesta reúne todo un conjunto de obras que resaltan la aportación en la historia del arte de materiales y saberes que históricamente no han disfrutado de estimación o de la valoración que se merecen, pese a su incuestionable aportación a la evolución de la cultura”, ha comentado Javier Bonet, primer teniente de alcalde y regidor de Cultura de Palma.

La exposición ‘A media lumbre’ reúne piezas artesanas de más de 40 artistas / B. Ramon

Tres espacios expositivos

Una parte de A media lumbre se inaugura este jueves, 23 de julio, en Sa Refinadora, en el Pont d’Inca, con piezas de Teresa Matas que tienen que ver con el ámbito doméstico y el papel de la mujer, según ha explicado la propia artista. Para el alcalde de Marratxí, Jaume Llompart, esta exposición supone la consolidación de este espacio dentro del circuito expositivo de Mallorca.

El resto de esta gran exposición se inaugurará el 24 de julio. En el Solleric se ha instalado la obra de Pilar Albarracín, Javier Bravo de Rueda, Susana Cámara Leret, Carolina Caycedo, Olga Diego, Ana Esteve Llorens, Antonio Fernández Alvira, Marta Font, Gloria Godínez, Cara Holmes, Noemi Iglesias Barros, Cecilia Jurado Chueca, Teresa Lanceta, Glenda León, Sandra Mar, Laura Mema, Adriana Meunié, Asunción Molinos Gordo, Xavier Monsalvatje, Sonia Navarro, Carla Nicolás, Albert Pinya y Joan Pere Català Roig, Gema Polanco, Alex Reynolds, Laura Segura, Isabel Servera, Ona Trepat Rubirola, Sarah Viguer Cebriá y Concha Ybarra.

En Es Baluard se pueden ver las creaciones de Ricardo Calero, Andrea Canepa, Tonina Crespí, Julie C. Fortier, Teresa Lanceta, Lucía Loren, Teresa Matas, Lara Ordóñez, Nuria Riaza, Belén Rodríguez y Cecilia Vicuña.

Entre las obras que se han instalado en el Solleric están las esculturas de palmito trenzado creadas por la artanenca Isabel Servera. Alanades conecta con el oficio y taller de costura de su abuela, recuperando todo el proceso artesano, desde la recolección del material.

También en el Solleric se pueden ver las cerámicas de Marta Font, que investiga sobre las teuleres de Tramuntana. La artista presenta sus piezas sobre unas peanas realizadas con troncos de árboles derribados por un cap de fibló en Banyalbufar.

Dos tótems creados por el maestro ceramista Joan Pere Català Roig y por Albert Pinya llaman la atención en una de las salas del Solleric. Son dos esculturas que siguen la estela de Cambra de combustió, proyecto que se presentó en es Baluard hace unos años y que está conectado con el equilibrio entre procesos artesanales y arte contemporáneo, algo que ambos artistas trabajan desde hace tiempo.

También hace años que Tonina Crespí recoge el “paisaje sonoro” del campo, sonidos que han ido desapareciendo y que están relacionados con la forma en que se vivía antes y con las personas que cultivaban la tierra. Esta instalación sonora es una de las piezas que se exhiben en Es Baluard.

Para Antònia Roca, vicepresidenta del Consell, A media lumbre y la colaboración entre instituciones “da visibilidad a gente de nuestra tierra, a artistas y artesanos que durante tantos años, generación tras generación, han mantenido este patrimonio tan importante de nuestra tierra, que han mantenido nuestras raíces y la esencia de lo que somos como isla”.

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La exposición en Sa Refinadora se podrá visitar hasta el 2 de septiembre de este año, mientras que las del Casal Solleric y Es Baluard se mantendrán hasta el 18 de octubre.