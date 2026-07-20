Santanyí se viste de letras para presentar las obras ganadoras de sus premis literarios

Entre copas de vino y versos de Blai Bonet, Santanyí cerró el pasado sábado al atardecer una nueva edición de sus Premis Literaris. El patio de la Casa de Cultura Ses Cases Noves acogió la presentación oficial de las cuatro obras ganadoras del certamen Vila de Santanyí 2026, en un acto que combinó la vertiente literaria con un homenaje sonoro al escritor santanyiner, en forma de performance musical basada en sus poemas.

Conducida por la periodista Margalida Mateu, la velada sirvió de puerta de entrada a los cuatro libros premiados este año, todos ellos editados y publicados por Adia Edicions: Compost_present_quasi_constant, de Quela Servera Turnes; Una novel·leta porno, de Jovi Lozano-Seser; «F» en el xat, de David Sánchez Pacheco; y Vestigis. Laberint amb pare en flames, de Lucia Pietrelli. Los cuatro autores tuvieron ocasión de hablar en primera persona de cómo habían nacido sus obras, de sus influencias y del proceso de escritura que hay detrás de cada título.

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Una de las charlas de la presentación / Ayuntamiento de Santanyí

La cita, enmarcada dentro de las fiestas patronales del municipio, refuerza el papel de los Premis Literaris Vila de Santanyí como una de las citas culturales fijas del calendario local, en un pueblo que ha convertido la figura de Blai Bonet en parte de su identidad literaria. No en vano, el tributo final de la velada, con su poesía puesta en música, cerró el acto conectando la nueva hornada de autores premiados con la memoria del escritor que puso a Santanyí en el mapa de las letras catalanas.