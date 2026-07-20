Los Premis Pare Colom de Inca baten récord de participación con 196 obras presentadas

La última edición de los Premis Literaris Pare Colom, certamen impulsado por el Ayuntamiento de Inca, ha recibido un total de 196 obras, cifra que supone todo un récord de participación en su historia, repartidas entre las cuatro modalidades del premio: 53 de narrativa, 95 de poesía, 36 de teatro y 12 de ensayo. El claustro de Sant Domingo de la ciudad acogió este pasado 17 de julio la entrega de los galardones.

El galardón de narrativa, dotado con 3.000 euros, ha recaído en Joan Llensa Aubert por La neu sota les ungles, una novela ambientada en un valle del Pirineo donde el deshielo saca a la luz unos restos que reabren la desaparición de una niña ocurrida 27 años antes. En poesía, el premio ha sido para Carles Camps Mundó, veterano de la poesía catalana contemporánea y ya reconocido con galardones como el Carles Riba o el Serra d'Or de la Crítica, por el poemario Ni en les paraules, centrado en los límites del lenguaje para construir sentido.

En teatro, ha ganado Noé Sitjas del Águila, estudiante de Dirección y Dramaturgia en el Institut del Teatre de Barcelona, con Nicarbazina per a coloms; apunts sobre Antígona, una relectura del mito de Antígona que es, además, su primera obra teatral. El premio de ensayo ha sido para el historiador Jordi Maíz Chacón, autor de una cincuentena de libros, por Terra erma. Els grups d'afinitat anarquista a les Illes Balears (1918-1936), una investigación basada en documentación inédita sobre los grupos anarquistas de las islas entre esos años, su organización interna y la represión que sufrieron tras el golpe de Estado de 1936. Los premios de poesía, teatro y ensayo están dotados con 1.200 euros cada uno.

El alcalde de Inca, Virgilio Moreno, subrayó durante el acto la participación récord de esta edición como muestra de la vitalidad del certamen, mientras que la regidora de Cultura, Alice Weber, defendió el papel de la lengua catalana como "patrimonio compartido" y "memoria colectiva" de la sociedad balear.

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Los Premis Pare Colom, organizados en colaboración con la editorial Lleonard Muntaner, rinden homenaje al poeta y lingüista que da nombre al certamen. Las cuatro obras premiadas serán editadas por este mismo sello y se presentarán durante el otoño durante las Fires d'Inca, antes de dar el salto a Mallorca y Barcelona.