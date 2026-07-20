CONCURSO
DE PISTA EN PISTA | ¿Quién es este personaje?
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Seguimos con el juego veraniego, según el cual cada día de lunes a viernes iremos dando pistas sobre un personaje, real o ficticio, pero sí conocido. Los sábados daremos la solución, aunque los lectores pueden participar, enviando las respuestas al correo: participacion@diariodemallorca.es
Entre los acertantes sortearemos una suscripción mensual y un soporte para móviles.
Estas las pistas:
- Caminó por los Estados Unidos en compañía de Paul Simon.
- Por New York paseó con el fondo musical de Vivaldi.
- La Policía de Palma encuentra en el aparcamiento de Son Llàtzer un coche y unos neumáticos sustraídos
- Juicio a un constructor de Mallorca y su pareja por defraudar más de medio millón de euros a la Seguridad Social
- Plazas docentes de difícil cobertura en Baleares 2026-2027: Consulta el listado completo de especialidades
- Mallorca se vuelca con la final del Mundial: estas son las pantallas gigantes para ver el España-Argentina
- Playa de Palma se queda sin suministro eléctrico en plena temporada turística
- Los vecinos de Santa Maria sobre la detención de las dos activistas antiturísticas: «Se merecen una multa, pero no hacía falta esposarlas. No han matado a nadie»
- Más de 40 grados en Mallorca: la Aemet advierte de un fuerte repunte del calor
- L’interès turístic és expulsar tots els mallorquins, emmanillats o no
Banca March: por qué es el banco más recomendado por sus clientes
Contenido ofrecido por