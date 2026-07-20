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DE PISTA EN PISTA | ¿Quién es este personaje?

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Pere Estelrich i Massutí

Pere Estelrich i Massutí

Seguimos con el juego veraniego, según el cual cada día de lunes a viernes iremos dando pistas sobre un personaje, real o ficticio, pero sí conocido. Los sábados daremos la solución, aunque los lectores pueden participar, enviando las respuestas al correo: participacion@diariodemallorca.es

Entre los acertantes sortearemos una suscripción mensual y un soporte para móviles.

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Estas las pistas:

  1. Caminó por los Estados Unidos en compañía de Paul Simon.
  2. Por New York paseó con el fondo musical de Vivaldi.

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