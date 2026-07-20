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La Orquesta Mondragón actúa el viernes en la verbena de sa Coma

La emblemática banda de Javier Gurruchaga celebra su 50 aniversario en las fiestas de la localidad costera de Sant Llorenç des Cardassar

Javier Gurruchaga y su banda en concierto

Javier Gurruchaga y su banda en concierto / @orquestamondragon

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Raquel Galán

Raquel Galán

Palma

La Orquesta Mondragón actuará el viernes como cabeza de cartel en la verbena de las fiestas de verano de sa Coma, con el popular cantante y showman Javier Gurruchaga.

Será el único concierto que realizarán en Mallorca en el marco de la gira del 50 aniversario de una de las bandas más emblemáticas de la historia del rock español.

Su estilo único, en el que la teatralidad y el humor son los protagonistas, se desplegará sobre el escenario a partir de las 22 horas en la avenida de les Palmeres de la localidad de Sant Llorenç des Cardassar.

Intergeneracional

La actuación gratuita de este 24 de julio está abierta a todo tipo de público y prevé convertirse en uno de los momentos más destacados del programa festivo, con temas que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones, tal como avanzaron este lunes desde el área de Cultura y Fiestas.

Además de quienes les conocieron en sus inicios, los clásicos de Gurruchaga y su banda también harán bailar a los espectadores que tendrán la oportunidad de verles en directo por primera vez. A la actuación protagonista les seguirán el grupo de música electrónica Avalanx y el pinchadiscos Víctor Lozano.

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La icónica formación musical acercará a sa Coma «un concierto de primer nivel» con el objetivo de «convertir las fiestas en un punto de encuentro para todo el mundo, reforzando la programación y el atractivo del municipio».

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