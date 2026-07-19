El abogado del Estado mallorquín Francisco Medina, siempre educado, relataba cómo conoció a su colega Mario Conde:

Mallorca vivió el esplendor y caída de Mario Conde | / ANA B. MUÑOZ

-En cuanto Mario llegó a las oposiciones, decidimos que solo faltaba determinar quién iba a ser el número dos de la promoción.

La brillantez se queda corta para describir al expresidente de Banesto, integrante de un selecto póker de ases de la transición junto a Juan Carlos I, Adolfo Suárez o Felipe González. Es superfluo añadir que Mallorca vivió el auge, esplendor y caída de todos ellos. Mejor al revés, porque la isla aporta el suelo pero sobre todo el cielo.

Conde advirtió en Mallorca el foco ideal para la proyección que buscaba, hasta convertirse en el interlocutor privilegiado de los integrantes del póker de ases, sin olvidar a Don Juan de Borbón aparcado en el Club de Mar. La finca de Can Poleta en Pollença fue la rampa de lanzamiento. Teóricamente en manos de su familia política, siempre se columbró quién era el propietario real, titularidad acreditada tras el embargo de la mansión por la condena del banquero.

Conde reunió en el Son Vida al consejo de administración de Banesto, con traje y corbata que le permitieron reprocharme mi vestimenta informal. Para dominar la vida mallorquina, su cuñada gestionaba el punto de encuentro universal del Capricho de Puerto Portals, donde el empresario atracó sus yates Banesto y Alejandra, el nombre de su hija.

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En Mallorca se desveló por Lourdes Arroyo, su esposa enferma, y Conde sigue por el vecindario. Ya sea paseando por Palma junto a Jorge Campos, un flagrante descenso de categoría, o celebrando el cuarenta aniversario de Puerto Portals que tanto le debe.