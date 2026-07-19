CONCURSO
EL JUEGO DE LA LÓGICA | Esta es la nueva prueba semanal
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Bienvenidos de nuevo al Juego de la lógica, una sección semanal veraniega, en la que cada domingo planteamos un problema de lógica o de matemáticas.
Aquí tenemos la tercera prueba:
- Si tres gatos cazan tres ratones en tres minutos.
Y aquí la pregunta: ¿Cuántos gatos se necesitan para cazar 99 ratones en 99 minutos?
Pueden mandar las soluciones al correo: participacion@diariodemallorca.es, entre hoy y mañana, ya que el martes publicaremos la solución al enigma. Entre los acertantes, sortearemos un soporte para móvil y una suscripción digital para un mes a Diario de Mallorca. Buena suerte y feliz Juego de la lógica.
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