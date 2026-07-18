Vacabou regresa a los escenarios doce años después con ‘Decoded’
El dúo actuará el próximo 19 de septiembre en el Teatre del Mar de Palma
Pascale Saravelli y Joan Feliu, los integrantes de Vacabou, uno de los grupos más notables que dio la Mallorca de principios de este siglo XXI con una propuesta que jugaba con el pop poliédrico y el trip hop, está de vuelta. Doce años después, el dúo rompe su silencio y anuncia un nuevo espectáculo, con el título de Decoded, programado para el 19 de septiembre en el Teatre del Mar.
Un concierto de reencuentro que combinará una selección de sus canciones más conocidas con el estreno de otras piezas inéditas que hasta la fecha habían permanecido ocultas. En esta nueva etapa, Saravelli (voz) y Joan Feliu (guitarra eléctrica) estarán arropados por el batería Carles Feliu.
Vacabou ha publicado durante su carrera tres discos, alguno de ellos con proyección internacional. En 2004 actuaron en el Festival de Benicàssim y un año después la revista À Nous Paris los escogió como una de las mejores diez bandas del año.
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