Jaume Ripoll: “En el Atlàntida queremos fomentar la curiosidad de los espectadores”

A pocos días de que comience el Atlàntida Mallorca Film Fest (24 de julio-2 de agosto), su director y fundador, Jaume Ripoll, defiende que este festival de cine se celebre en verano, ya que sitúa a la isla en el punto de mira del panorama cinematográfico español sin la competencia de otras citas similares. Además, el cofundador de Filmin cree que esta es una “oportunidad única de descubrir a nuevos directores”.

Javier Bardem presenta su última película en la gala de clausura. ¿Se habría imaginado algo así cuando se fundó el Festival Atlàntida en 2010?

El Ministerio de Cultura volvió a nombrar al Atlàntida, la semana pasada, el mejor festival de cine cultural del verano en España. Cuando empezamos hace 16 años, nuestra idea de un festival híbrido que combinara música, cine, conferencias y un festival al aire libre se consideraba innovadora. Ahora nos hemos hecho un hueco: la película de clausura es un buen ejemplo de cómo el festival goza de cada vez más aceptación en la industria cinematográfica española y del gran salto que hemos dado este año. Empezamos con 4.000 asistentes; el año pasado fueron 45.000, por lo que hemos multiplicado por más de diez el número de espectadores. A dos semanas del inicio del festival, ya habíamos vendido 39.000 entradas.

Jaume Ripoll, posa con la imagen de esta edición del festival. / Nele Bendgens

La idea de celebrar un festival de verano en Mallorca ha sido objeto de un debate controvertido en repetidas ocasiones.

Sí, hay quienes opinan que Mallorca no necesita más atracciones en verano, ya que la isla ya está de por sí abarrotada. Siempre he discrepado de esa opinión, porque me parece maravilloso que tanto los visitantes como los locales puedan disfrutar juntos de un evento cultural de primer nivel. Tomemos, por ejemplo, Locarno, una ciudad suiza muy visitada por los turistas: allí se celebra un importante festival de cine en agosto. ¿Por qué no podría haber algo así también en Mallorca en verano? De este modo, la isla se sitúa en el punto de mira del panorama cinematográfico español. Si celebráramos el festival de cine en otoño o en invierno, se perdería entre la gran cantidad de otros festivales.

Cien películas: ¿cómo las seleccionan?

Cada año vemos entre 1.500 y 2.000 películas y seleccionamos las que, en nuestra opinión, son más relevantes. Se trata, sobre todo, de películas que nunca se han estrenado en España. El nivel y la envergadura de un festival dependen de dos factores: el número de estrenos en España y, en segundo lugar, la procedencia de estas producciones. Hablamos de películas que ya han ganado premios en Berlín, Locarno o Cannes.

¿Qué recomendaría especialmente a los espectadores?

Un festival nos brinda la oportunidad única de descubrir a nuevos directores. Creo que, como espectadores y ciudadanos, cada vez perdemos más esa capacidad. Nos encontramos más bien en una fase en la que solo confirmamos lo que ya conocemos, lo que de todos modos ya nos han recomendado. En el Atlàntida queremos fomentar la curiosidad de los espectadores. Al fin y al cabo, el festival lleva el nombre del continente hundido de la Atlántida y celebra el gusto por el descubrimiento.

Atlàntida también defiende el cine como punto de partida de los debates sociales.

En mi opinión, el festival debería ser para los espectadores un espejo, una ventana y un retrovisor al mismo tiempo. El espejo nos permite vernos a nosotros mismos con todas nuestras contradicciones; a través de la ventana podemos contemplar el mundo y, al mismo tiempo, evadirnos de nuestra propia realidad; y el retrovisor nos ayuda a contemplar el pasado, que no debemos perder de vista. De hecho, una de las claves del éxito del festival es la diversidad y la combinación de los distintos géneros: proyectamos thrillers, películas de terror, películas de animación, musicales, comedias, documentales, cine de autor y películas románticas.

Además, están las charlas cinematográficas del Atlàntida.

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Exacto, te invitan a echar un vistazo entre bastidores de la industria cinematográfica o a descubrir más sobre los entresijos de las historias que se cuentan. Por ejemplo, antes de la proyección de la película Astrid Lindgren: La humanidad ha perdido la razón, el 25 de julio en el cine Rívoli, hemos programado una introducción a la vida de Astrid Lindgren.