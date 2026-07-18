Corxeres d’estiu (VI)
El tercer cap de setmana de juliol arriba carregat de música i confirma una evidència: a Mallorca gairebé és impossible trobar un racó on no es programi alguna activitat musical.
Per avui dissabte 18, a Lloret de Vistalegre, el Festival Clau de Sor presenta a les 21 hores l’espectacle Entre la terra i el cel, amb el Cor del Conservatori de Felanitx, sota la direcció de Joan F. Ballesteros, amb narració de Lurdes Fiol, piano d’Elvira Ramon, violí de Mariona Fontirroig i guitarra de Joan Carles Vaquer. També avui, el Festival de Música Antiga de la Colònia de Sant Pere continua amb Les Metamorfosis, mentre que a Son Carrió, dins les Vetlades d’Estiu, el cor juvenil de la Catedral de Reims, Réminiscence, oferirà un concert que es repetirà l’endemà amb la missa cantada al Port de Pollença i dilluns protagonitzarà una vetllada molt especial a les Cases de Cala Murta.
Els amants de la música de cambra tenen una cita imprescindible a Son Puig (Puigpunyent), on l’Ensemble Tramuntana presenta el programa Dels pins mediterranis a les estepes russes: Aguiló, Xostakóvitx i Txaikovski. El concert parteix de la Cançó dels pins de Miquel Àngel Aguiló- en homenatge a Joan Alcover-, travessa el dramàtic Quartet número 8 de Xostakóvitx, en versió per a orquestra de corda, i culmina amb la Serenata per a cordes de Txaikovski.
La música antiga també serà protagonista. A Porto Cristo, l’ensemble Ars Antiqua presenta Va de Barroc, mentre que a Deià la soprano Neivi Martínez i el pianista Alfredo Oyágüez oferiran un recital d’òpera. També i amb copa de vi inclosa podem optar pel festival MallorcÒpera, que avui fa parada a la Bodega Son Juliana.
Seguint amb recitals, al Teatre Municipal de Petra, a les 20 hores el tenor Eduardo Sandoval oferirà un recital acompanyat al piano per Miquel Estelrich.
Els pianistes tindran igualment una setmana intensa. El Festival Internacional de Piano de Torre de Canyamel comença dilluns dia 20 amb Marvin Beli, continua dimarts amb Elizaveta Velikhova, dimecres amb Callum McLachlan i conclou divendres amb Maiqi Wu, quatre recitals que converteixen la torre en una de les capitals pianístiques de l’estiu mallorquí.
També dilluns dia 20 continua el cicle Concerts i visites a l’orgue del convent de Sant Vicenç Ferrer de Manacor, mentre que a les Cases de Cala Murta el cor francès Réminiscence oferirà un concert després del sopar solidari organitzat per la Fundació Rotger Villalonga.
El dimarts 21 serà una jornada especialment variada. A l’església del Carme de Porto Cristo, Ars Antiqua repetirà el seu programa barroc. Al mateix temps, a Montuïri, en el Puig de Sant Miquel, Big Joe & The Collonuts i Marino e Marini: blues, rock and roll i música italiana dels anys cinquanta i seixanta.
No podem acabar sense algunes cites més per avui: A Alaró (11.30 h), torna el concert d’orgue del migdia a l’església de Sant Bartomeu, a Santanyí (12 h) una nova sessió organística també matinal i a l’hotel Son Net de Puigpunyent, a les 22 hores, Soleá Morente, acompanyada per una orquestra de cambra dirigida per Toni Cuenca.
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