Proyectos de José Martret, Caterina Alorda y Mateu Malondra, entre las nuevas coproducciones del Teatre Principal

El Teatre Principal de Palma contará con siete coproducciones con compañías isleñas durante la próxima temporada 2026/2027, entre las que destacan proyectos de José Martret, Caterina Alorda con Miquel Àngel Raió y Mateu Malondra.

El Principal recibió unas cuarenta propuestas a esta convocatoria de coproducciones con compañías locales, en las que se han seleccionado dos dirigidas al público familiar: Niu, de Irene Soler y Catalina Florit, para la primera infancia; y Ramat, de Oasi Teatre con una propuesta de circo. El resto de obras son Això no és una comèdia romàntica, de El Somni Produccions y Pau Pascual; Retrat, del Colectivo Banana-Ros; Res non verba, de Produccions de Ferro y Mea Culpa; y Linet, de Posada Produccions y Turye SL. Y una coproducción de música escenificada: Pierrot Lunaire, de Ensemble Espai Sonor.

El Principal ha informado que la comisión evaluadora, formada por miembros del sector y técnicos culturales, declaró desiertas las líneas de danza “dado que las propuestas presentadas no se ajustan a los objetivos ni a los criterios estratégicos de la convocatoria”.

Por otra parte, y por decisión unánime, la comisión evaluadora ha otorgado un accésit al proyecto La senyora, de Dani y Marc Torres.

La comisión evaluadora ha estado formada por Miquel Mas Fiol, en representación de la Associació de Dramaturgs de les Illes Balears; Aina Zuazaga, de la Associació Actors i Actrius Professionals de les Illes Balears; Catalina Caldentey, de la Associació de Teatres Públics de les Illes Balears; Victòria Verger, del Institut d’Estudis Baleàrics; Juan González, jefe de Producción del Teatre Principal; y Miquel Martorell, director gerente del Teatre Principal.

Niu se podrá ver el próximo noviembre, mientras que Això no és una comèdia romàntica llegará en diciembre. Ramat está prevista para febrero de 2027 y, en marzo, se representará Retrat, pieza de teatro documental dirigida por José Martret. Pierrot Lunaire, llegará en abril de 2027, con la dirección escénica de Caterina Alorda y videoescenografía de Miquel Àngel Raió. Res non verba, dirigida por Albert Boronat e interpretada por Xisco Segura y Agnès Llobet, se estrenará en mayo de 2027.

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Por último, Linet, llegará el próximo verano, un proyecto de Mateu Malondra que plantea un encuentro de ficción en la Barcelona de 1975 entre Damià Huguet, Blai Bonet y Pier Paolo Pasolini.