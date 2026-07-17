El mallorquín Toni Amengual encabeza un festival internacional de fotografía en Huelva

El fotógrafo mallorquín Toni Amengual será uno de los grandes protagonistas y cabeza de cartel de la séptima edición del FestComarcasPhoto 2026, un encuentro internacional de fotografía y artes visuales que se celebrará en El Campillo, Huelva, del 25 al 27 de septiembre.

Galardonado con el Premio PhotoEspaña al Mejor Fotolibro autoeditado por Pain, en 2014, este año ha sido seleccionado en el mismo certamen por Terra Ferma, centrado en la destrucción del territorio simbolizándolo con imágenes rasgadas. Fotógrafo, artista y mentor, reconocido por medios internacionales como TIME, Amengual impartirá el taller principal de FestComarcasPhoto, titulado Error y ensayo fotográfico. También participará en la actividad Conversación a dos, en la que dialogará con el periodista y director del Instituto Andaluz del Cine y la Fotografía, Juan María Rodríguez, ha informado el festival de fotografía.

FestComarcasPhoto reúne cada año a reconocidos fotógrafos, artistas visuales, investigadores y profesionales de la cultura visual. Además de Amengual, el festival contará con Michele Cattani, reconocido por sus trabajos sobre el Sahel, las migraciones y las crisis humanitarias en África Occidental; Bego Antón, una de las narradoras visuales más destacadas de la fotografía contemporánea española; y Ammar Yassir, joven fotógrafo sudanés distinguido recientemente como FOAM Talent 2026, cuya exposición I Will Never Find Home podrá verse durante el festival.

También participarán destacados profesionales como Juan Valbuena, fotógrafo, editor y fundador de la editorial Phree; Xavier Mollà, referente en fotografía artística y procesos alternativos; Antonio González Caro, reconocido por sus trabajos documentales centrados en el territorio; y Azahara Lozano, investigadora especializada en patrimonio fotográfico.

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Exposiciones, conferencias, proyecciones audiovisuales, presentaciones editoriales, talleres especializados y sesiones de visionado de porfolios para la Beca We Are Photo, una iniciativa destinada a impulsar nuevos talentos fotográficos, completan el programa de este encuentro internacional.