El fotógrafo Joan Forteza participa por cuarta vez en la Biennal Olot Fotografia con 'We are Closed'
El artista de Manacor retrata el silencio de los destinos vacíos
El fotógrafo de Manacor Joan Forteza participará por cuarta vez en la Biennal de la Mostra Internacional Olot Fotografia, uno de los certámenes de fotografía de autor más destacados del panorama nacional e internacional. En la decimosexta edición de esta convocatoria, que se celebrará del 31 de julio al 28 de agosto de 2026, el artista mallorquín presentará We are Closed, un proyecto en el que retrata la solitud y quietud de espacios turísticos durante la temporada baja.
La exposición podrá visitarse en la sala L'Orfeó Popular Olotí y propone una mirada a los espacios turísticos durante la temporada baja, cuando la ausencia de visitantes transforma por completo su atmósfera. Con este trabajo, el fotógrafo invita a reflexionar sobre la sostenibilidad del modelo turístico y el impacto que las grandes concentraciones de visitantes tienen sobre estos espacios, señala el fotógrafo.
Joan Forteza ha mostrado su satisfacción por regresar a esta cita cultural. "Estoy encantado de participar de nuevo en la Biennal. Olot Fotografia es un punto de encuentro clave para la fotografía contemporánea y exponer por cuarta vez, compartiendo espacio con tantos creadores de talento, es un auténtico privilegio", ha señalado.
La inauguración oficial de la XVI Biennal tendrá lugar el próximo 31 de julio, a las 19.00 horas, en los claustros del Hospici d'Olot y We are Closed podrá visitarse desde ese mismo día y hasta el 28 de agosto en la sala L'Orfeó Popular Olotí.
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