La exposición de Adema Bellas Artes en Venecia es finalista de los ECC Awards 2026

El proyecto expositivo del Grado en Bellas Artes de Adema, que se puede ver en el Palazzo Bembo dentro de la programación del European Cultural Centre (ECC) en Venecia, ha sido seleccionado como uno de los cuatro finalistas de los premios de esta organización en la categoría Research & Curatorial Project.

La propuesta formó parte de Personal Structures – Confluences, la exposición internacional de arte contemporáneo, organizada por el European Cultural Centre, en paralelo a la Bienal de Arte de Venecia, recuerda Adema en un comunicado. Los ECC Awards son los galardones anuales con los que esta institución reconoce los proyectos más destacados de sus exposiciones de arte y arquitectura.

La categoría en la que ha sido seleccionada Adema, Research & Curatorial Project, está dirigida a museos, universidades e instituciones curatoriales o de investigación y distingue proyectos sustentados en una metodología investigadora, con una visión curatorial clara y reflexiva y capaces de establecer un diálogo significativo con la temática de la exposición.

Adema comparte la nominación con otros tres proyectos finalistas procedentes de Estados Unidos.

Personal Structures es una exposición bienal organizada desde 2011 por el European Cultural Centre Italy. Su octava edición se inauguró el pasado 9 de mayo y se prolongará hasta el 22 de noviembre de 2026 en tres espacios emblemáticos de Venecia: Palazzo Bembo, Palazzo Mora y los jardines de la Marinaressa. La organización presenta expresamente la muestra como una iniciativa desarrollada en paralelo a la Biennale di Venezia.

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La exposición ha reunido en esta edición a más de 150 artistas, creadores multidisciplinares e instituciones artísticas y académicas procedentes de 40 países.