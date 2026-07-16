Arquitectura
Seleccionan la plaza del Call Jueu de Inca para el Premio Europeo del Espacio Público Urbano
El galardón convocado por el CCCB elige entre los finalistas el proyecto de Flexo Arquitectura, con los mallorquines Tomeu Ramis y Aixa del Rey al frente
La plazoleta de Inca que conecta el Call Jueu con el mercado y la zona comercial ha sido seleccionada junto a 25 proyectos de 14 países para optar al Premio Europeo del Espacio Público Urbano.
Se trata de un certamen bienal organizado por el CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona) que «pretende reconocer y fomentar la inversión de las administraciones en la creación, conservación y mejora del espacio público urbano»; y la única propuesta finalista mallorquina lleva la firma del estudio Flexo Arquitectura, con sede en la Ciutat Comtal, aunque dirigido por los isleños Tomeu Ramis y Aixa del Rey, que este año han sido galardonados con el reputado FAD de Arquitectura.
Tal como explican los propios arquitectos en su página web, el proyecto municipal tiene como fin mejorar la conectividad peatonal en el casco antiguo. Para ello se expropió una casa abandonada y demolida y un edificio que incumplía la normativa urbanística. De este modo se conectaron ambos barrios.
Elementos protegidos
De la casa y el patio solo quedaban la fachada protegida, con su arco y alero, y la columna central de marés que había sostenido el tejado derruido. Se decidió conservar el mayor número de elementos de la antigua estructura para realzar el carácter interior de este nuevo espacio público.
La idea fue crear «un lugar para detenerse con el fin de garantizar un nuevo punto de encuentro para los habitantes del antiguo Call», una zona densamente poblada que carece de plazas, de ahí la propuesta de un banco-jardinera donde se sitúa el olmo, entre otros elementos arquitectónicos.
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