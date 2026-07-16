El ciclo de conciertos de Alaró Els Matins de l'Orgue cumple 20 años

El ciclo Els Matins de l'Orgue celebra su 20 aniversario con una programación especial para los meses de verano en la que habrá conciertos dedicados a la música antigua y al repertorio organístico, además de diversas actividades conmemorativas vinculadas a estas dos décadas de trayectoria.

El ciclo, que se celebra cada sábado desde hace casi veinte años en la iglesia de Sant Bartomeu, ofrecerá este año actuaciones con la participación de músicos reconocidos del ámbito nacional e internacional.

La programación comenzará el 25 de julio con un concierto a cargo de Miquel Bennàssar, organista titular y director artístico del ciclo, y del músico e investigador Eduardo Paniagua, una de las figuras más destacadas de la música antigua en España. El programa incluirá obras de Conrad Paumann, Alfonso X el Sabio y otros compositores medievales.

El 1 de agosto, Els Matins de l'Orgue dedicará un concierto monográfico a Johann Sebastian Bach (1685-1750), coincidiendo con las fechas próximas al aniversario del fallecimiento del compositor alemán, ocurrido el 28 de julio de 1750.

El 8 de agosto, en el marco de las Fiestas de Sant Roc, tendrá lugar un concierto de órgano y violonchelo con la participación de Miquel Bennàssar y del violonchelista inquer Marc Alomar, especialista en interpretación histórica y con una trayectoria desarrollada principalmente en Francia y Suiza, donde ha colaborado con destacadas figuras del panorama musical europeo.

Libro conmemorativo

Durante esa misma jornada se presentará un libro conmemorativo de los veinte años de Els Matins de l'Orgue, una publicación que recoge la historia del ciclo, los organistas participantes, los compositores más interpretados y las principales actividades organizadas a lo largo de estas dos décadas.

Como es habitual, el ciclo hará una pausa durante la segunda quincena de agosto y reanudará su actividad el 5 de septiembre.

El verano culminará con un concierto extraordinario, el 19 de septiembre, dedicado al IV Centenario del inicio de la construcción de la actual iglesia de Sant Bartomeu. Esta actuación contará con la participación de la organista italiana Simona Fruscella, profesora del Conservatorio Alessandro Scarlatti de Palermo y formada en los conservatorios de Campobasso y Lugano.

Todos los conciertos se celebrarán a las 11:30 horas en el órgano Grenzing-Bosch de la iglesia de Sant Bartomeu de Alaró. Els Matins de l'Orgue está organizado por los Amics de l'Orgue d'Alaró, con el apoyo de la Parroquia de Sant Bartomeu, el Ayuntamiento de Alaró y el Consell de Mallorca. Miquel Bennàssar es su organista titular y director artístico.

Otoño en Alaró

Además de la programación estival, el ciclo continuará con una temporada especial durante el otoño. Entre los meses de octubre y diciembre se celebrará el II Ciclo Internacional de Improvisación Organística de Mallorca y, en diciembre, se conmemorará el 20º aniversario del inicio de Els Matins de l'Orgue, consolidado como una de las iniciativas culturales más destacadas y singulares del municipio.

El alcalde, Llorenç Perelló, ha explicado que «Els Matins de l'Orgue es un ejemplo de cómo la cultura puede arraigar en un pueblo y convertirse en una cita imprescindible tanto para los alaroneros y alaroneras como para los visitantes. Después de casi veinte años de historia, este ciclo ha contribuido a situar a Alaró como un referente de la música de órgano en Mallorca».

Perelló también ha recalcado que «la programación de este verano combina patrimonio, talento y proyección internacional, con la participación de intérpretes de gran prestigio y con actividades que nos permiten mirar atrás y valorar todo el camino recorrido. Desde el Ayuntamiento seguiremos apoyando iniciativas que preservan nuestro patrimonio cultural y, al mismo tiempo, generan una actividad cultural de calidad en el municipio».