30 años y 30 espacios: así prepara la Nit de l'Art su aniversario

La Nit de l'Art, la cita que cada septiembre marca el inicio de la temporada expositiva en Mallorca, cumple este año 30 ediciones, y Art Palma Contemporani ha empezado a destapar cómo será la celebración. La asociación ha reunido en el Hotel HM Jaime III de Palma a galeristas, comisarios y representantes institucionales para adelantar las primeras claves de este encuentro, que se celebrará el 19 de septiembre.

El presidente de Art Palma Contemporani, Fran Reus, ha sido el encargado de avanzar el dato más llamativo de esta edición: la Nit de l'Art reunirá este año 30 espacios expositivos, entre galerías miembro y asociadas, instituciones públicas y proyectos privados. Al acto, celebrado en un hotel vinculado a la familia del galerista Juan Antonio Horrach Moyà, han asistido galeristas como Antoni Ferrer (Fermay), Pep Llabrés y Frederic Pinya, además de representantes institucionales como el director de Es Baluard, David Barro, y el responsable de la Fundación Juan March, Pablo Pérez d'Ors. También han estado presentes el secretario autonómico de Cultura, Pedro Vidal; la vicepresidenta del Consell, Antònia Roca; y el coordinador de Cultura del Ajuntament de Palma, Fernando Gómez de la Cuesta.

El logo de la Nit de l'Art 2026 / Nit de l'Art

Como parte de las novedades de esta edición del aniversario, Art Palma Contemporani ha confirmado una nueva identidad gráfica para la Nit de l'Art y la entrada de a66 Gallery, de Santanyí, como nueva galería asociada. A ella se suman iGallery y Kant, incorporadas como galerías colaboradoras dentro del recorrido oficial.

El programa definitivo sigue sin cerrarse del todo, aunque varias instituciones ya han dado hoy pistas de lo que traerán. El Casal Solleric presentará A media lumbre, un proyecto compartido con Es Baluard, Sa Refinadora y el IVAM, mientras que su espacio del Aljub estrenará el nuevo programa Nous Talents, con una propuesta de Rebeca Morey Pérez comisariada por Biel Amer. La Fundació Miró Mallorca apuesta por Bestiari, de Carlos Casas, junto a una pieza resultante de la residencia de Pedro Torres en la institución y una intervención de Isabel Servera, que repetirá también en la propuesta del Solleric. El Espai Cor, en el propio Ajuntament de Palma, acogerá una muestra del artista Fabian Schalekamp.

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La Nit de l'Art nació en 1997 de la mano de los galeristas Xavier Fiol, Joan Oliver Maneu y Pep Pinya, entonces agrupados en la desaparecida asociación AIGAB, y está considerada el primer evento de este tipo celebrado en una ciudad europea.