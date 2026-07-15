Vicenç Mulet lleva 25 esculturas de acero a la Misericòrdia para explorar «el vacío como espacio activo»
La exposición «Buits: espais per a la mirada» podrá visitarse en el Centro Cultural de la Misericòrdia hasta el 22 de septiembre
El Consell de Mallorca inaugura mañana jueves, a las 19 horas, la exposición «Buits: espais per a la mirada» en las salas del Aljub del Centro Cultural la Misericòrdia. La muestra reúne 25 esculturas en acero del artista, nacido en Palma, Vicenç Mulet que giran en torno a una misma idea, el vacío no como ausencia sino como espacio que el espectador debe completar con la mirada.
Las piezas, comisariadas por Bàrbara Galmés Pascual, trabajan la geometría como lenguaje, con formas rotundas, volúmenes verticales y cortes circulares o diagonales que generan tensiones internas. El material elegido, acero oxidado, en bruto o pulido, contrasta su solidez industrial con un efecto de movimiento y ligereza que se refuerza con el juego de luces y sombras sobre las estructuras.
La vicepresidenta del Consell y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha subrayado el papel del espacio expositivo en la programación cultural de la isla: «la Misericòrdia es hoy un espacio central para la creación contemporánea, y esta exposición es una muestra más». Roca ha añadido que las obras de Mulet «nos invitan a mirar con calma, a descubrir cómo la forma y el vacío dialogan».
La exposición podrá visitarse de forma gratuita en el Centre Cultural la Misericòrdia hasta el 22 de septiembre.
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