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Ocimax estrena 'La Odisea' de Christopher Nolan con una presentación del experto Pep Campillo

La esperada película llega a la gran pantalla en una sesión exclusiva que comenzará a las 00:01 horas de la madrugada del 17 de julio, es decir, la noche de este jueves y viernes

Una escena de 'La Odisea', con Matt Damon como protagonista

Una escena de 'La Odisea', con Matt Damon como protagonista / Universal Pictures

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Redacción Cultura

Palma

Ocimax Aficine celebrará un estreno muy especial de La Odisea, la nueva película dirigida por Christopher Nolan, con una sesión inaugural que dará comienzo a las 00:01 horas de este viernes 17 de julio, es decir, en la noche del jueves 16 al viernes 17.

Como antesala a la proyección, los asistentes podrán disfrutar de una presentación a cargo de Pep Campillo Galmés, profesor y divulgador experto en Cultura Clásica, figura destacada en la enseñanza del latín y el griego en Mallorca y coordinador de la asociación de recreación histórica Maremagnvm.

Las claves

Durante su intervención, Campillo ofrecerá las claves para comprender el contexto histórico y literario de La Odisea, uno de los grandes relatos de la humanidad.

La obra de Homero narra el largo viaje de regreso de Odiseo a Ítaca tras la guerra de Troya. Antes de emprender este viaje, Odiseo desempeñó un papel decisivo en la guerra de Troya al idear la estrategia del célebre caballo de madera.

Sin embargo, la victoria marcaría solo el comienzo de una aventura aún mayor: un regreso lleno de obstáculos, criaturas mitológicas y pruebas que han convertido esta epopeya en una de las historias más influyentes de la literatura universal.

El cartel del preestreno

El cartel del preestreno / .

Con esta presentación especial, Aficine invita a los espectadores a vivir una experiencia cinematográfica diferente, acercándose a la película desde una perspectiva histórica y cultural que enriquecerá el visionado de la nueva adaptación de Christopher Nolan.

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Quienes quieran asistir a este preestreno especial, pueden adquirir sus entradas en la página web de Maremagnvm Balears.

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