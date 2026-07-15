Goytisolo es el Macondo español

Escucho Palabras para Julia en la desgraciada versión de Rosalía de la canción de Paco Ibáñez, y muere un Goytisolo distinto al que escribió «tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido». Así comprendes que la saga de los tres hermanos barceloneses es el Macondo español, una concepción antes mítica que literaria de escalada obligatoria para ingresar en el gran arte. Y en la interpretación lamentable acoges la evidencia de que cada generación tiene su afán, y que los clásicos son en definitiva los libros que deberías haber leído. El clan Goytisolo cimenta la Barcelona que se impregnará de Premios Nobel como García Márquez o Vargas Llosa. Los recompensados fueron más astutos para cobrarse galardones que los hermanos, y en especial que el ahora fallecido, Luis. En su interminable apropiación indebida, Madrid insiste en que ha muerto Goytisolo el académico, porque la Academia está en la capital, y solo allí la inmortalidad se le supone. No leías exactamente a Luis, para arrimarte al Macondo autóctono te derramabas a Juan, pero el poder se mide en la empresa pendiente, en una vida consagrada a ser olvidado por la juventud.