Fitz Mallorca abre sus puertas con Anuel AA y Ozuna en su primera semana

El Paseo Marítimo de Palma estrena discoteca. Fitz Mallorca, el nuevo club del Grupo Sounds ubicado en el edificio que durante años ocupó Tito's y, más recientemente, Lío, abre oficialmente sus puertas el 16 de julio, con PAWSA como cabeza de cartel de la noche inaugural.

La discoteca no tarda en subir la apuesta. Al día siguiente, el 17 de julio, Anuel AA actuará en Fitz Mallorca como artista principal de la segunda noche del club, en pleno tramo europeo de su Real Hasta La Muerte 2 Tour, que le ha llevado este verano por ciudades como Zúrich, Nápoles o Milán. Cuatro días después, el 21 de julio, será el turno de Ozuna, que actualmente recorre nuestro continente con su Una Aventura World Tour, la gira que arrancó el pasado 16 de junio en Ibiza y con la que celebra más de una década de carrera. Ambos artistas han colaborado juntos en varios ocasiones, con temas como Pa Ti Estoy, Brindemos y el álbum Los dioses realizado en conjunto.

Los dos artistas puertorriqueños / .

Fitz forma parte del concepto The House of Artists, con el que el Grupo Sounds ya opera clubes en Madrid y Marbella bajo la misma marca. En la capital, Fitz Club lleva abierto desde 2023 junto a Plaza de España, donde se ha convertido en uno de los locales de referencia del ocio nocturno madrileño. En diciembre de 2023, el local también fue noticia por la presencia de la princesa Leonor, entonces recién cumplidos los 18 años, en una salida nocturna que trascendió a través de varios medios.

La programación de Fitz Mallorca, según ha explicado la compañía, combina artistas internacionales de género urbano con figuras de la escena electrónica, en un local cuyo aforo supera las 700 personas.

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La apertura llega en paralelo a la reactivación de otros locales de ocio nocturno en la misma zona del Paseo Marítimo, como Mar Salada, que abrió la semana pasada, o Social Club, que prepara su apertura en los bajos de la antigua discoteca Victoria.