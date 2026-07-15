Corxeres d’estiu (V)
L’oferta musical d’aquesta setmana continua sent sucosa. D’avui i fins divendres trobam algunes propostes ben atractives. Mirem, sinó:
Avui a Son Marroig (20h) el Festival Internacional de Música de Deià presenta un recital del violoncel·lista nord-americà Andrew Smith i el pianista Alfredo Oyágüez. Sota el títol El violoncel espanyol, el programa recorre algunes de les pàgines més representatives del repertori hispànic per a aquest instrument.
A Can Tàpera (20.30h), segueixen demà dijous, les Nits musicals d’estiu amb Sarsuela a la fresca, una proposta amb la cantant Maia Planas, el tenor Vicenç Esteves, el baríton Pablo López i el pianista Jesús López.
Demà dijous, la música deixa pas a la celebració de la Mare de Déu del Carme que omplirà diferents espais de la costa de processons marineres. En alguns indrets la festa continuarà amb música, és el cas de Portocolom amb una vetllada d’havaneres. Mentre, al castell de Bellver la Simfònica presenta el darrer concert del cicle estiuenc amb un programa de música anglesa (21.30h).
Divendres, els aficionats a la música de cambra tenen una doble oportunitat. Al Palau March (20.30 h), Andrew Smith i Alfredo Oyágüez repetiran el recital de Deià. I a la Colònia de Sant Pere (21h), Joch de ministrils dins la setmana de Música Antiga. Mentrestant, a l’església de Portocolom (21.30h), les Vetllades de Música Antiga continuaran amb un programa dedicat íntegrament a Johann Sebastian Bach, amb el VMA Ensemble de Cordes i Continu, una magnífica ocasió per gaudir de les obres més inspirades del mestre d’Eisenach.
A les 20.30 hores, a la parròquia del Coll d’en Rebassa, actuarà el cor francès Reminiscence, una formació integrada per joves cantaires de la Catedral de Reims que ofereix un repertori coral de gran qualitat. El concert serà a benefici d’una entitat benèfica.
A les Vinyes de Mortitx (19h), la soprano Soña Godarska, el tenor José Manuel Sánchez i el pianista Francesc Blanco presenten un programa líric, acompanyat d’un tast de vi.
A l’amfiteatre del parc de Son Tugores d’Alaró, el cicle Alè ens proposa un espectacle musical amb cançons dels anys 50 i 60 en clau d’humor amb Marino e Marini. La cita és a les 21 hores.
També divendres a l’església de Sant Ramon de Penyafort del Port de Sóller (20.30 h), l’Ensemble Tramuntana presentarà un dels programes més suggeridors del seu cicle Nits Clàssiques de la Tramuntana. Sota el títol «De les estepes russes als pins mediterranis», la formació dirigida per Barry Sargent unirà la Simfonia de cambra de Xostakóvitx, la Serenata per a cordes de Txaikovski i la Cançó dels pins, musicada per Miquel Àngel Aguiló.
Continuen les Serenates de Cala Rajada a Sa Torre Cega (22h). Demà tenim el duo de flauta i arpa amb J. F. Palou i Assumpció Janer.
Una setmana més, Mallorca confirma que l’estiu musical no és patrimoni d’un únic festival ni d’una sola ciutat.
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