Cinema a la Fresca regresa a Palma con 15 proyecciones gratuitas entre agosto y septiembre

Palma volverá a convertir las noches de verano en una gran sala de cine al aire libre con una nueva edición de Cinema a la Fresca, que se celebrará del 3 de agosto al 2 de septiembre de 2026. El ciclo, organizado por el Ayuntamiento de Palma, ofrecerá 15 proyecciones gratuitas a las 21.00 horas en dos escenarios: el Parc de les Estacions y la plaza de Francesc Garcia i Orell.

La programación reúne títulos destacados del cine reciente, producciones familiares, cine de autor, animación y clásicos, con sesiones en catalán, castellano y versión original subtitulada, según detalla la web palmacultura.es

El ciclo comenzará el 3 de agosto en el Parc de les Estacions con Padre no hay más que uno 5, de Santiago Segura, y continuará con Casa en flames, de Dani de la Orden; Sirat, de Oliver Laxe; la cinta de animación japonesa Batman Ninja vs Yakuza League; el musical Wicked; la oscarizada Anora; Com ensinistrar un drac; El 47; Weapons; el clásico El Gabinete del Dr. Caligari; Flow: un mundo que salvar y Las chicas de la estación, de Juana Macías, basada en el caso desvelado por Diario de Mallorca sobre la red de explotación sexual de menores tuteladas.

Las tres últimas sesiones de Cinema a la fresca tendrán lugar en la plaza de Francesc Garcia i Orell. El 31 de agosto se proyectará Es gegant des Vedrà, de Héctor Escandell; el 1 de septiembre, Un like de Bob Trevino, de Tracie Laymon; y el ciclo concluirá el 2 de septiembre con una sesión dedicada al centenario de El maquinista de la general, película de Buster Keaton estrenada en 1926.

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Todas las proyecciones comenzarán a las 21.00 horas y la entrada será gratuita.