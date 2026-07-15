El cineasta mallorquín Marcos Cabotá se enfrenta al drama con el cortometraje El Quiebre, que distribuirá Selected Films tanto en festivales nacionales como internacionales. Rodada en Mallorca, en inglés, la película cuenta cómo dos niños de realidades muy diferentes juegan una partida de ajedrez on line y conversan sobre la guerra.

Poster de 'El Quiebre'. / MN Studios

El Quiebre está protagonizada por los niños Dylan Torrell y Nika Laéna que interpretan a Leron y Yara, dos amigos que comparten partida de ajedrez a distancia. Él vive en un país avanzado, mientras que la situación de ella es muy diferente, pertenece a un país más humilde y en guerra. El corto transcurre durante una conversación entre ellos y refleja “cómo los niños no entienden algo que los adultos ya hemos aceptado, que es que los países pueden estar en guerra, y podemos invadir, matar, disparar, ejecutar, como si fuera una cosa normal”, explica Cabotá, que justo hace un año presentaba en el festival Atlàntida el documental ‘Prohibido ganar Eurovisión’.

Ese “quiebre” del título del corto hace referencia al momento en que una persona se corrompe, "cuando decidimos que esto es normal, que un país invada a otro, que unos soldados maten a otros, que nos disparemos entre nosotros. Es la guerra, la tenemos ahí en las noticias todos los días y la hemos normalizado. Y los niños no la han normalizado, tienen esa inocencia y quizás esa pureza que nosotros como adultos no tenemos”, añade el director. Esta es una de las pocas veces que Cabotá se ha enfrentado al drama, con un tema con el que ha tenido que ir con mucho cuidado, reconoce.

Dylan Torrell, uno de los dos protagonistas del cortometraje. / MN Studios

Para preparar el corto, Marcos Cabotá se sentó y habló con niños sobre qué pensaban sobre la guerra. “Me dieron unas reflexiones muy interesantes que por supuesto aporté al guion”, explica el cineasta, quien defiende que “los niños pueden tener consejos sabios desde esa inocencia y desde esa pureza de una mente que no está corrompida”.

Producido por MN Studios, El Quiebre se rodó durante dos días en Mallorca, con ayuda del Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB) y del Consell de Mallorca. En manos de la distribuidora Selected Films iniciará un recorrido por festivales después del verano.

Cabotá se siente muy satisfecho por la interpretación de los dos jóvenes actores. Dylan Torrell acaba de rodar un largometraje junto a John Travolta, Black Tides, y también ha participado en Islands y en la tercera temporada de The Mallorca Files, además de en un corto para Lego con Tom Holland, entre otros proyectos.

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A la espera del estreno de El Quiebre, el director sigue con el casting para la adaptación al cine del cómic Historias del barrio, escrito por Gabi Beltrán y dibujado por Bartolomé Seguí. El equipo ha recibido unas mil solicitudes de personas que quieren participar en esta selección del reparto, que será amplio, con unos cuarenta personajes, comenta Marcos Cabotá. “Me lo tomo con una gran responsabilidad porque desde que se anunció el proyecto he recibido una cantidad de mensajes de gente que conozco, y que no conozco, diciéndome que son grandes fans del cómic, y es la primera vez que yo hago algo basándome en un proyecto ya realizado, por lo cual, tengo una doble responsabilidad. La primera es que sea una buena película y la segunda es que esté a la altura del gran trabajo que hizo Gabi Beltrán”, concluye Cabotá.