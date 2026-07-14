La sala CatsMusics de Santa Maria del Camí se abre a las jams dedicadas a los niños

Ricardo Manzano está al frente de la conocida sala de conciertos de Santa María del Camí llamada CatsMusics, que ahora se abrirá a las jams para niños. El músico comenzó esta iniciativa hace 3 años y algunos de los más pequeños que empezaron en aquel momento ya están dentro de la misma música.

Según explica Manzano, "las aulas enseñan música pero no a quitarte la vergüenza de subir al escenario". Por ello, la propuesta consiste en "meterles con gente de la misma edad", algo que, asegura, hace que "ya se les quita la vergüenza", con el objetivo de "sacarles de la zona de confort".

Ricardo Manzano, líder del proyecto / Ricardo Manzano

Las sesiones cuentan con público delante y se da mucho espacio para improvisar, una fórmula que ha funcionado incluso en casos de personas muy introvertidas. "Les da vergüenza 3 o 4 días pero luego ya se hacen amigos", señala Manzano.

El músico justifica la apertura de esta sala en la falta de alternativas actuales para los más jóvenes: "Ahora, los niños están aburridos en verano o solo hacen actividades deportivas como fútbol o taekwondo pero les queremos dar espacio a los que quieren dedicarse a la música".

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Las sesiones se celebrarán cada miércoles a partir de mañana y serán gratuitas y abiertas a todo el público.