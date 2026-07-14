La sala CatsMusics de Santa Maria del Camí se abre a las jams dedicadas a los niños
El proyecto busca que los más jóvenes pierdan el miedo al escenario a través de la improvisación en grupo
Ricardo Manzano está al frente de la conocida sala de conciertos de Santa María del Camí llamada CatsMusics, que ahora se abrirá a las jams para niños. El músico comenzó esta iniciativa hace 3 años y algunos de los más pequeños que empezaron en aquel momento ya están dentro de la misma música.
Según explica Manzano, "las aulas enseñan música pero no a quitarte la vergüenza de subir al escenario". Por ello, la propuesta consiste en "meterles con gente de la misma edad", algo que, asegura, hace que "ya se les quita la vergüenza", con el objetivo de "sacarles de la zona de confort".
Las sesiones cuentan con público delante y se da mucho espacio para improvisar, una fórmula que ha funcionado incluso en casos de personas muy introvertidas. "Les da vergüenza 3 o 4 días pero luego ya se hacen amigos", señala Manzano.
El músico justifica la apertura de esta sala en la falta de alternativas actuales para los más jóvenes: "Ahora, los niños están aburridos en verano o solo hacen actividades deportivas como fútbol o taekwondo pero les queremos dar espacio a los que quieren dedicarse a la música".
Las sesiones se celebrarán cada miércoles a partir de mañana y serán gratuitas y abiertas a todo el público.
- Rafa Nadal justifica la venta del 44,9% de su academia en Manacor a un fondo inversor: 'Necesitábamos un socio para seguir creciendo
- Hallan el cadáver de una anciana de 78 años que llevaba un mes muerta en su casa en Palma
- Los ‘caragolins’ se multiplican en el campo y suponen una amenaza para los cultivos jóvenes
- Una defensa en el aire
- 41 grados y calima: Mallorca se prepara para los peores días de la ola de calor
- Cinco jefes de servicio e investigadores de Son Espases, Son Llàtzer e Inca dirigirán las titulaciones del nuevo campus del CEU en Mallorca
- Los alquileres de menos de 1.000 euros al mes prácticamente han desaparecido de Mallorca
- Martínez justifica la multa a los vecinos de sa Llotja por colgar carteles contra el ruido: 'Las asociaciones también tienen que cumplir las normas