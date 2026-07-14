La poesía encuentra su música con 'Debon canta Suau'

Lo que comenzó como una manera distinta de presentar un libro de poemas ha terminado convirtiéndose en uno de los proyectos más singulares de la escena cultural mallorquina. El poeta Pere Suau, el compositor Toni Bujosa y el cantante Pau Debon (Antònia Font) han ido construyendo, paso a paso, un recital donde la palabra y la música dialogan con absoluta naturalidad. Esta noche presentarán en Bellver esa propuesta que se ha materializado en forma de disco.

El origen de la iniciativa se remonta a 2020. Pere Suau acababa de recibir el Premio de Poesía Marià Manent y preparaba la presentación de la obra galardonada. No le seducía la fórmula habitual, basada en una conversación sobre el libro y la lectura de algunos poemas. Quería ofrecer algo diferente, una experiencia más viva y más cercana al espíritu de sus textos. Y, según afirma él mismo: "La llamada a Pau fue el primer paso. La respuesta afirmativa del cantante y la incorporación inmediata de Toni Bujosa para poner música a los poemas dieron lugar a una primera colaboración que ninguno de los tres imaginó que tendría tanto recorrido".

Pere Suau, Toni Bujosa y Pau Debon / Bernardo Arzayus

Aquella presentación demostró que la poesía podía crecer sobre un escenario sin perder autenticidad. Llegaron después nuevas actuaciones, más poemas musicados y un público cada vez más receptivo. Para Bujosa, "el proyecto fue evolucionando de manera natural hasta convertirse en un recital con identidad propia, capaz de integrar música y poesía en una propuesta artística coherente. El siguiente paso resultó casi inevitable: grabar un disco que preservara aquella experiencia y permitiera llevarla más allá del directo".

Una de las claves del proyecto reside en la forma en que Toni Bujosa entiende la relación entre la música y la palabra, según él mismo explica: "La música nunca debe imponerse al poema, pues cada texto posee una musicalidad, una respiración y un ritmo propios que orientan la composición, es el propio poema el que termina sugiriendo la estructura y el lenguaje musical. De este modo, cada pieza adquiere una personalidad diferente y evita convertirse en una simple canción construida sobre unos versos".

Ese planteamiento, próximo al lied, explica también la naturalidad con la que Pau Debon ha asumido un registro mucho más íntimo del que habitualmente identifica al cantante. Conocido por su trayectoria como la voz de Antònia Font, reconoce que "al principio afronté el reto con cierto respeto, sin embargo, la manera de escribir de Toni y el clima de confianza creado entre los tres facilitó un proceso que para mí ha sido natural; tanto que, la voz se pone al servicio del poema y se convierte en un instrumento más de la narración". Preguntado sobre cómo afronta el cambio de registro, comenta que "de manera natural, tanto, que bien podría pasar de un concierto del grupo a un recital con este trío sin apenas descanso".

El espectáculo alterna poemas recitados con poemas cantados. Esa combinación evita la monotonía y ofrece al público una experiencia llena de matices. No es un concierto al uso, pues se mueve en un territorio donde la palabra hablada y la palabra cantada dialogan, construyendo un discurso artístico que mantiene la atención del espectador de principio a fin.

El universo literario de Pere Suau está muy presente en todo el repertorio: el Mediterráneo, la naturaleza y la mitología griega aparecen de forma recurrente en unos poemas que son una manera de interpretar la realidad contemporánea. En una sociedad acostumbrada a consumir música e información con rapidez, Debón cree que "vale la pena durante poco más de una hora escuchar sin prisas y dejarse conducir por la fuerza de la palabra y recuperar un tiempo que cada vez resulta más difícil encontrar".

Tanto en el disco como en el concierto de Bellver, los tres artistas están acompañados por un cuarteto de cuerda que, según Bujosa, "contribuye a crear una atmósfera especial, pues los instrumentos de cuerda amplían los colores expresivos de unas composiciones concebidas desde la delicadeza y la contención".

Como curiosidad y a modo de sorpresa, la sesión de esta noche incluye el estreno de una obra que sobre un nuevo poema de Suau ha compuesto Bujosa y que tiene el castillo de Bellver como base argumental. "Una obra que difícilmente tendría sentido fuera de los muros del castillo", añade Suau.

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En un momento en que la cultura se consume con frecuencia de forma fragmentaria y efímera, la propuesta Debon canta Suau reivindica lo contrario: el tiempo lento, la escucha atenta y la capacidad de la poesía para emocionar cuando encuentra la música adecuada.