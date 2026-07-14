La Almudaina reformada y ampliada reabre el 29 de julio con tres jornadas gratuitas

Patrimonio Nacional reabre al público el próximo 29 de julio el renovado Palacio Real de La Almudaina, en Palma, tras culminar su rehabilitación integral. La intervención ha renovado el recorrido de la visita —ampliado con estancias hasta ahora cerradas al público—, la museografía y la iluminación monumental del palacio, con un presupuesto total de 2.573.000 euros procedentes en su mayor parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Con motivo de la reapertura, la visita será gratuita los días 29, 30 y 31 de julio.

El nuevo recorrido de la visita sigue un orden cronológico que permite recorrer la historia de La Almudaina desde sus orígenes romanos y la etapa musulmana de Madina Mayurqa hasta el Reino de Mallorca, su incorporación a la Corona de Aragón y la posterior etapa borbónica. El itinerario culmina en el Salón del Trono, ambientado ahora en la época de Alfonso XIII.

Nuevos espacios

Se incorporan espacios que nunca antes habían formado parte de la visita, como el Palacio de la Reina, en la planta alta. Sus salas están dedicadas a las visitas de los Borbones en el siglo XIX y, muy especialmente, a la de Isabel II a Baleares en 1860.

Estas actuaciones se completan con una nueva museografía ligera y respetuosa con la arquitectura del palacio, con la retirada de obras sin vinculación histórica con este Real Sitio, y con la incorporación de retratos, mobiliario de época y monedas romanas procedentes de las colecciones de Patrimonio Nacional, hasta ahora en Madrid, así como cerámicas romanas y ánforas que el Museo de Mallorca ha cedido en depósito.

El león del siglo X

Entre las obras destacadas del nuevo recorrido sobresale el león de mármol blanco del siglo X, una de las piezas más singulares de la colección artística de La Almudaina. Esta escultura zoomorfa vinculada al agua procede de un surtidor de las albercas del Huerto de la Reina. Por motivos de conservación y tras su restauración integral, la pieza se exhibe ahora en el interior del palacio, en una sala dedicada al periodo islámico mallorquín.

El recorrido reúne otras obras singulares, como un grifo de bronce del siglo XII con boca en forma de cabeza de león —con la melena, las orejas y los bigotes minuciosamente trabajados— y el tímpano de la Coronación de la Virgen, realizado entre finales del siglo XIII e inicios del XIV para la portada original de la Capilla de Santa Ana, con claras reminiscencias del románico catalán.

La fachada de la capilla de Santa Ana / Patrimonio Nacional

Nueva acogida y 30% de ahorro energético

La intervención incluye la creación de un nuevo Centro de Recepción de Visitantes en la planta baja. Con acceso por el Portal Mayor, a través del Patio de Armas, este nuevo espacio es completamente accesible y cuenta con vestíbulo, venta de entradas, consigna y tienda, servicios que mejoran la acogida y orientación de los visitantes.

La rehabilitación se completa con la renovación del alumbrado monumental del palacio, tanto interior como exterior, con una inversión de 435.600 euros. En línea con el compromiso de Patrimonio Nacional con la sostenibilidad y la eficiencia energética, el nuevo sistema reducirá el consumo en más de un 30%, con luminarias adaptadas al carácter monumental del edificio.