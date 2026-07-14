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Alberto Vizcaíno, líder de Psiconautas, se rodea de amigos en un concierto

El músico compartirá escenario el próximo 18 de julio a las 21 horas con algunos amigos en el Café A3 Bandas

Alberto Vizcaíno, líder de Psiconautas

Alberto Vizcaíno, líder de Psiconautas / Pere Joan Pons

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Toni Dunne

Palma

Alberto Vizcaíno, líder de Psiconautas, ofrecerá un concierto en solitario el próximo 18 de julio, a las 21:00 horas, en Café A3 Bandas, en Palma. En el concierto estará acompañado por varios invitados, y el repertorio incluirá canciones propias que no interpreta con Psiconautas y algunos temas del grupo.

Entre los artistas invitados figura Fofi, líder del grupo Guadaña, al que el propio Alberto define como un mito del punk rock de las islas, con quien Vizcaíno ha mostrado interés en colaborar: "Tenía muchas ganas de colaborar con él y ojalá hacer algo juntos en el estudio".

Alberto Vizcaíno, a la izquierda, junto al grupo Psiconautas

Alberto Vizcaíno, a la izquierda, junto al grupo Psiconautas / .

Entre los invitados también figuran Marina Fiorentini y Karin Calypo, dos amigas italianas que, pese a no ser cantantes profesionales, interpretarán el tema en italiano "La Bambola". Según explicó Vizcaíno, "queríamos cumplirles el sueño de subirse a un escenario".

Completará el cartel Pau Vizcaíno, hijo del músico, del que su padre destaca: "Es muy joven y tiene una forma de componer muy suya y de su generación, mezcla música urbana con sonidos clásicos".

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Por otro lado, Psiconautas celebrará su décimo aniversario con un concierto en septiembre en la sala Es Gremi, con fecha aún por confirmar.

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