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DE PISTA EN PISTA | ¿Quién es este personaje?

De pista en pista

De pista en pista / DM

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Pere Estelrich i Massutí

Pere Estelrich i Massutí

Seguimos con el juego veraniego, según el cual cada día de lunes a viernes iremos dando pistas sobre un personaje, real o ficticio, pero sí conocido. Los sábados daremos la solución, aunque los lectores pueden participar, enviando las respuestas al correo: participacion@diariodemallorca.es

Entre los acertantes sortearemos una suscripción mensual y un soporte para móviles.

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Estas son las pistas:

  1. No dejó escritos propios, pero muchos hablaron después en su nombre.
  2. Era vegetariano, pero no comía habas.

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