CONCURSO
DE PISTA EN PISTA | ¿Quién es este personaje?
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Seguimos con el juego veraniego, según el cual cada día de lunes a viernes iremos dando pistas sobre un personaje, real o ficticio, pero sí conocido. Los sábados daremos la solución, aunque los lectores pueden participar, enviando las respuestas al correo: participacion@diariodemallorca.es
Entre los acertantes sortearemos una suscripción mensual y un soporte para móviles.
Estas son las pistas:
- No dejó escritos propios, pero muchos hablaron después en su nombre.
- Era vegetariano, pero no comía habas.