Palabra de violonchelo

La entrevista, además de constituir uno de los pilares del periodismo, se ha consolidado también como un género literario de primer orden. Cada vez son más las editoriales que apuestan por recopilar conversaciones con científicos, escritores, músicos, economistas o pensadores. Los libros de entrevistas interesan porque ofrecen algo que difícilmente encontramos en una biografía: la voz directa del protagonista.

Presentar a Pau Casals, el violonchelista y director de orquesta catalán, es innecesario. Su extraordinaria trayectoria artística y su firme compromiso con la paz y la libertad lo han convertido en una figura universal, admirada mucho más allá del mundo de la música. Su biografía ha sido estudiada desde todos los ángulos y basta una rápida búsqueda para comprobar la inmensidad de la información disponible sobre él. Sin embargo, surge una pregunta: ¿conocemos realmente a Pau Casals?

Haber escuchado sus históricas grabaciones o incluso haber asistido a alguno de sus conciertos no basta para conocer al hombre que había detrás del violonchelista. Tampoco es suficiente haber leído sus discursos o sus escritos en defensa de la libertad. Para descubrir quién fue realmente Casals hay que acudir a sus propias palabras. Allí es donde aparece el ser humano, el músico y el pensador.

Eso es precisamente lo que ofrece Converses amb Pau Casals. Records i opinions d’un músic, el magnífico volumen que el escritor y ensayista Josep Maria Corredor publicó en la Biblioteca Selecta de Barcelona hace ya varias décadas y que reeditó la editorial Ela geminada. Más que una entrevista, el libro es una extensa conversación en la que Casals repasa, prácticamente sin dejar ningún aspecto importante, su manera de entender la música y la vida.

El lector descubre sus hábitos cotidianos -cada mañana comenzaba el día interpretando alguno de los preludios o fugas de Bach al piano, porque, según el artista, «esta música rejuvenece el espíritu y nos anima a afrontar la jornada con una alegría serena y confiada»-; conoce quiénes fueron sus amigos, qué leía, con quién mantenía correspondencia y cuáles eran sus referentes musicales. En definitiva, descubre a la persona que había detrás del mito.

Leer a Pau Casals produce un placer difícil de describir. Y cuando esas palabras están guiadas por un entrevistador de la categoría de Josep Maria Corredor, el resultado adquiere un valor excepcional. Estas conversaciones se han convertido, con el paso del tiempo, en un clásico imprescindible para cualquier amante de la música, sea cual sea su estilo o su época.

Vale la pena cerrar estas líneas con una reflexión del escritor Romain Rolland que parece escrita pensando en Casals: «Un solo gran hombre que permanece humano salva siempre, para todos, la fe en la humanidad».

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Y ya que hablamos de conversaciones memorables, permítanme una última recomendación. Aunque no esté dedicado a la música, sigue siendo un libro plenamente vigente: Sabiduría insólita. Conversaciones con personajes notables, de Fritjof Capra, físico y escritor austríaco. Publicado por Kairós hace ya algunos años, reúne diálogos con algunas de las grandes mentes contemporáneas.