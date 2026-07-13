El Consell de Mallorca inaugura «Atlàntides: mito, crisis climática y futuros sumergidos» en el Museo Marítimo

El Consell de Mallorca inaugurará este viernes 17 de julio, a las 20 horas, la exposición «Atlàntides: mito, crisis climática y futuros sumergidos» en el Museo Marítimo de ses Voltes, una propuesta integrada en la programación del Atlàntida Mallorca Film Festival.

La iniciativa nace con la voluntad de difundir la cultura en su sentido más amplio, entendida como una herramienta de pensamiento crítico y de lectura contemporánea del mundo a través del cine. En este marco, la exposición pone el foco en los retos vinculados al cambio climático y a la conservación del medio marino, e impulsa una reflexión sobre la relación entre cultura, territorio y medio ambiente.

El mito de la Atlántida se convierte así en un punto de partida para pensar los retos ambientales que afrontan las islas y las comunidades costeras. La vinculación con el festival refuerza esta lectura, ya que el cine, como lenguaje cultural contemporáneo, abre espacios de reflexión.

El cartel del proyecto / Consell de Mallorca

La vicepresidenta del Consell de Mallorca y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha destacado que «esta exposición es un ejemplo de cómo la cultura puede ayudarnos a interpretar el presente y a tomar conciencia de los desafíos que tenemos por delante».

La exposición se estructura en diferentes ámbitos temáticos que abordan desde los orígenes del mito hasta sus reinterpretaciones artísticas y literarias, así como la condición insular y el impacto de la crisis climática a escala global y local, con especial atención al litoral balear.

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Por otra parte, el Museo Marítimo ampliará su horario durante el festival, con apertura de 19 a 20.30 horas del 29 de julio al 2 de agosto, coincidiendo con la actividad del festival en el espacio de ses Voltes. De este modo, la visita a la exposición se convierte en una propuesta previa a los conciertos y las proyecciones del festival.