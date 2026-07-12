‘Premier feu’, cortometraje coprotagonizado por Assun Planas, una reflexión sobre la herida física y mental que sufre una mujer al dar a luz
La película, dirigida por la catalana Blanca Camell Galí, ha sido seleccionada para el Festival de Locarno
La actriz Assun Planas encarna a la madre de Clara -personaje interpretado por Bruna Cusí-, que acaba de dar a luz a su primer hijo e intenta adaptarse a su nueva vida tras el caos que supone el postparto, en Premier feu, uno de los dos cortometrajes españoles [el otro es Los andares, de Sofía Esteve e Isa Luengo] que ha sido seleccionado en la sección Pardi di Domani del Festival de Locarno.
La edición 2026 de este certamen, el primer festival de cine europeo que se celebró tras la II Guerra Mundial [un mes más tarde nacería el Festival de Cine de Cannes], tendrá lugar del 5 al 18 de agosto e incluirá este año el estreno mundial de 40 cortos y mediometrajes procedentes de 29 países. “Para mí estar en Locarno supone una gran alegría, me hace muchísima ilusión”, confiesa Planas, una actriz todoterreno que ha trabajado a lo largo de su carrera en películas como Absurdistan, con la que viajó al Festival de Sundance en 2008; Katmandú, de Icíar Bollaín; The Pelayos, de Eduard Cortés; o Más pena que gloria, de Víctor García Lleó y Jonás Trueba.
Premier feu, coproducción francesa-española dirigida por la catalana afincada en París Blanca Camell Galí, es un cortometraje que, según sus propias palabras, “habla de la herida física y mental que sufre una mujer al dar a luz y de la necesidad de liberar la palabra en relación a esta violencia vivida para poder volver a conectar con los otros y con el mundo”.
La maternidad, un regalo de amor con un lado traumático
En la película, Clara, la protagonista, acaba de tener a su primer hijo. Tras un grave desgarro perineal y durante el caos del posparto, intentará recuperar el rumbo de su vida. “El cortometraje aborda la maternidad, todo lo que conlleva ser madre, porque la maternidad se ha magnificado, sí, es algo muy bonito, pero también tiene mucho de desgarre, de subidas y bajadas de hormonas, de incomprensión. Tiene una parte a la que no se le ha puesto luz. Ser madre es un regalo de amor pero también tiene un lado bastante traumático, físicamente hablando, para la mujer, ya que requiere de una recuperación”, reflexiona Planas.
“Me parece muy interesante ahondar en el aprendizaje que se da de hijas a madres, y la película pone el acento en eso, en las barreras generacionales”, subraya la actriz, muy agradecida a Blanca Camell por pensar en ella para este papel. “Tenía muy claro que me quería a mí”, afirma Planas.
“Para el personaje de la madre de Clara pensé en Assun Planas porque me interesaba muchísimo su capacidad para poder trabajar en un tono dramático y a la vez introducir ligereza o un cierto tono cómico, lo cual era importante para la película”, explica la directora.
“Para mí, la fuerza de Assun reside en la gran complejidad y matices que da a los personajes, siempre con una enorme naturalidad y humanidad. Tiene una gran capacidad para trabajar en diferentes tonos que me parece muy valiosa: ¡en los momentos dramáticos a veces también nos reímos! Me parece una gran actriz y fue un placer y una gran suerte haber podido trabajar con ella”, añade.
“Me gustaría que el espectador pudiera entrar en el universo y en la atmósfera tan única y extraña del posparto y que le permitiera sentir y conectar con el dolor, la alegría, la frustración y la crisis existencial que vive una mujer que acaba de dar a luz, lo cual es una experiencia universal que no he podido ver reflejada en el cine muy a menudo. También me gustaría que el corto pudiera abrir el diálogo alrededor de las mujeres que han vivido experiencias similares. Me parece importante que la palabra alrededor de un trauma pueda circular, para que las mujeres no nos sintamos solas, para empoderarnos”, señala Blanca Camell, una cineasta que siempre se ha interesado por el tema del deseo y del amor, por la soledad, la memoria, la herencia y la búsqueda de la identidad propia, “así como la necesidad de conexión con los demás y con el mundo, asuntos que me obsesionan y que están presentes en todas mis obras”, apunta.
Próximo proyecto, en el Grec
Por otra parte, Assun Planas ensaya estos días la puesta en escena de L’esquerda en el món, obra teatral que se representará en el Festival Grec, en la Sala Versus Glòries, de miércoles a domingo a las 20 horas, del 16 al 26 de julio. Dirige esta pieza Rodrigo García Oza, y Planas comparte el protagonismo con Ann Perelló, Magdalena Sbert, Philip Rogers y Pol Sanuy. La obra, basada en uno de los últimos textos del dramaturgo más representado en lengua alemana, Roland Schimmelpfennig, es una comedia dramática rapsódica, casi corrosiva, sobre una sociedad enferma.
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