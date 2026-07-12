EL JUEGO DE LA LÓGICA | Esta es la nueva prueba semanal

Bienvenidos al Juego de la lógica, una sección semanal veraniega, en la que cada domingo plantearemos un problema de lógica o de matemáticas, materias que, al fin y al cabo, están relacionadas, incluso podemos decir que la segunda incluye a la primera.

Aquí tenemos la segunda prueba:

Un grupo de 100 turistas han visitado dos lugares de un municipio.

55 de ellos visitaron el museo, 44 visitaron la iglesia y 20 visitaron ambos lugares.

Y aquí la pregunta: ¿Cuántas personas no visitaron ninguno de los dos sitios?

Pueden mandar las soluciones al correo: participacion@diariodemallorca.es, entre hoy y mañana, ya que el martes publicaremos la solución al enigma. Entre los acertantes, sortearemos un libro. Buena suerte y feliz Juego de la lógica.