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EL JUEGO DE LA LÓGICA | Esta es la nueva prueba semanal

Juego de la lógica

Juego de la lógica / DM

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Pere Estelrich i Massutí

Pere Estelrich i Massutí

Bienvenidos al Juego de la lógica, una sección semanal veraniega, en la que cada domingo plantearemos un problema de lógica o de matemáticas, materias que, al fin y al cabo, están relacionadas, incluso podemos decir que la segunda incluye a la primera. 

Aquí tenemos la segunda prueba:

  • Un grupo de 100 turistas han visitado dos lugares de un municipio.
  • 55 de ellos visitaron el museo, 44 visitaron la iglesia y 20 visitaron ambos lugares.

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Y aquí la pregunta: ¿Cuántas personas no visitaron ninguno de los dos sitios?

Pueden mandar las soluciones al correo: participacion@diariodemallorca.es, entre hoy y mañana, ya que el martes publicaremos la solución al enigma. Entre los acertantes, sortearemos un libro. Buena suerte y feliz Juego de la lógica.

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