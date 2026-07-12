CONCURSO
EL JUEGO DE LA LÓGICA | Esta es la nueva prueba semanal
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Bienvenidos al Juego de la lógica, una sección semanal veraniega, en la que cada domingo plantearemos un problema de lógica o de matemáticas, materias que, al fin y al cabo, están relacionadas, incluso podemos decir que la segunda incluye a la primera.
Aquí tenemos la segunda prueba:
- Un grupo de 100 turistas han visitado dos lugares de un municipio.
- 55 de ellos visitaron el museo, 44 visitaron la iglesia y 20 visitaron ambos lugares.
Y aquí la pregunta: ¿Cuántas personas no visitaron ninguno de los dos sitios?
Pueden mandar las soluciones al correo: participacion@diariodemallorca.es, entre hoy y mañana, ya que el martes publicaremos la solución al enigma. Entre los acertantes, sortearemos un libro. Buena suerte y feliz Juego de la lógica.
- Casi 1.400 estudiantes de la UIB se gradúan en Son Moix entre interrupciones durante el discurso del rector
- El Ayuntamiento de Palma contra los vecinos de sa Llotja: Los multa con 240 euros por colgar carteles contra el ruido en el barrio
- Malestar de una decena de estudiantes de la UIB que se han quedado fuera de la graduación en Son Moix por no inscribirse a tiempo: “Queremos vivir un momento que llevamos años esperando”
- Duelo por cada palmo de tierra en Cala Llamp: un vecino frena la ampliación registral de una finca al alegar que invade la suya
- Palma suma un nuevo asentamiento de caravanas en Marivent: 'Hasta hace tres años aún podía alquilar un piso
- Los mejores lugares de Mallorca para ver el eclipse total del 12 de agosto
- Las 3 plantas que los expertos recomiendan para ahuyentar a las cucarachas en Mallorca
- Así quedó un apartamento de Magaluf tras la marcha de unos huéspedes: el caso real que conciencia sobre la limpieza