El docente Javier García Navarro debuta en la literatura infantil un cuento sobre aprender a compartir

Javier García Navarro, docente y con dos hijos pequeños, se ha estrenado en la literatura infantil con Compartir no es fácil, un cuento escrito para que los niños aprendan sobre sus emociones y a ser empáticos, algo que no es fácil de enseñar y que los adultos no siempre practican, apunta el autor.

Primeras páginas del cuento, ilustrado por Cris Seto. / .

Esta es la primera experiencia en el mundo editorial de Javier García, que llevaba un tiempo pensando en la idea de este cuento. «Surge de la obligación que tienen los niños de compartir y que no es así entre los adultos. La historia está protagonizada por una niña a la que obligan a compartir todo lo que tiene, mientras que cuando le pide a su padre o al profesor que compartan con ella, le dicen que no. Y eso le crea confusión», explica García, que ha visto publicada su idea con la editorial Babidi-bú, en la colección La casita esdrújula.

Páginas interiores del cuento. / .

La protagonista de esta historia acaba teniendo una amiga con la que sí le apetece y decide compartir. «La idea es que puedan empatizar los niños y niñas que lo lean, o incluso los adultos al contar el cuento, que se vean reflejados», apunta el autor quien resalta el hecho de que «a los adultos no nos gusta compartir».

Compartir es fácil está ilustrado por Cris Seto, siguiendo las sugerencias de Javier García, que quería imágenes sencillas, sin ruido visual. Una vez ya publicado, el autor espera que el cuento sea una ayuda, una herramienta, tanto para padres como para los centros educativos.