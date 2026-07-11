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Juan Luis Guerra 'invita' a 8.500 personas a una fiesta caribeña en Son Fusteret

El artista dominicano y su banda 4.40 ofrecieron este viernes por la noche un concierto en el que la bachata y el merengue pusieron a bailar al público

Concierto de Juan Luis Guerra el pasado viernes 10 de julio en Son Fusteret.

Concierto de Juan Luis Guerra el pasado viernes 10 de julio en Son Fusteret.

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Concierto de Juan Luis Guerra el viernes 10 de julio en Son Fusteret. / Manu Mielniezuk

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Montse Terrasa

Montse Terrasa

Palma

Mientras la selección española se jugaba su pase a las semifinales del Mundial de fútbol en el partido contra Bélgica, 8.500 personas bailaban merengue y bachata en Son Fusteret, en el espectáculo caribeño que Juan Luis Guerra y su banda 4.40 ofrecieron este pasado viernes, 10 de julio, por la noche. El público no solo bailó, también le hizo los coros al artista dominicano, que demostró que a sus 69 años mantiene su calidad vocal.

Muy bien respaldado sobre el escenario por sus 13 músicos y los dos coristas, Juan Luis Guerra repasó sus éxitos, que son muchos, y le cantó, sobre todo, al amor, con esas letras que parecen poesías. Pero también hubo temas sobre las injusticias y las desigualdades sociales, la pobreza de su país y merengues dedicados a Jesús, porque el autor de Ojalá que llueva café (que se hizo esperar) hace gala de su espiritualidad y así lo hizo al introducir Para ti.

Cuando aún resonaba el recuerdo de Romeo Santos y Prince Royce del pasado domingo, Son Fusteret volvió a inundarse de bachatas, merengues y sones tropicales con el concierto de este viernes, que comenzó con unos 15 minutos de retraso. Mientras esperaba, el público pudo seguir la primera parte del partido de España a través de las dos grandes pantallas que flanqueaban el escenario. Rosalía, La travesía, La llave de mi corazón, Vale la pena y Como yo fueron los primeros temas que interpretó Juan Luis Guerra, ataviado con gorra, camisa, chaleco y corbata. Tras este primer bloque más ‘movido’, cantante y banda bajaron revoluciones con canciones un poco más tranquilas.

Con más de 40 años de carrera, más de 30 millones de discos vendidos y numerosos premios Grammy, el dominicano, cantante, músico, compositor y productor, está considerado un maestro de la música caribeña con letras que podrían recitarse como poesías. Y la gran mayoría de los que acudieron a verle este viernes demostraron que se las sabían.

Juan Luis Guerra también dejó claro que sigue atrayendo a un público muy diverso, tanto en nacionalidades como en edades. Y entre esas 8.500 personas congregadas en el recinto de Son Fusteret, seguro que había más de uno que recordaba la primera visita del dominicano a Palma. Fue en octubre de 1993 en la plaza de toros y aquel día, en vez de llover café, cayó un diluvio que obligó a atrasar el concierto una hora. Pero Juan Luis Guerra cumplió y salió al escenario, para alegría de las miles de personas que llenaron el coso. El dominicano ya había lanzado ese Ojalá que llueva café y su álbum más vendido hasta el momento, Bachata rosa, en el que se incluían temas como Burbujas de amor, La bilirrubina y Rosalía.

El cantautor tenía programado volver a actuar en la isla en julio de 2020, pero la pandemia de covid y todas las restricciones que conllevó frustraron la gira Literal Grandes Éxitos.

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Este verano, Juan Luis Guerra está inmerso en una gira por España y a Mallorca llegó hace unos días, tras haber actuado en Sevilla y Gran Canaria. Después de Palma, al artista le esperan en Sanxenxo, Marbella, Murcia, Tarragona y Lanzarote.

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