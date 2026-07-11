Juan Luis Guerra 'invita' a 8.500 personas a una fiesta caribeña en Son Fusteret

Mientras la selección española se jugaba su pase a las semifinales del Mundial de fútbol en el partido contra Bélgica, 8.500 personas bailaban merengue y bachata en Son Fusteret, en el espectáculo caribeño que Juan Luis Guerra y su banda 4.40 ofrecieron este pasado viernes, 10 de julio, por la noche. El público no solo bailó, también le hizo los coros al artista dominicano, que demostró que a sus 69 años mantiene su calidad vocal.

Muy bien respaldado sobre el escenario por sus 13 músicos y los dos coristas, Juan Luis Guerra repasó sus éxitos, que son muchos, y le cantó, sobre todo, al amor, con esas letras que parecen poesías. Pero también hubo temas sobre las injusticias y las desigualdades sociales, la pobreza de su país y merengues dedicados a Jesús, porque el autor de Ojalá que llueva café (que se hizo esperar) hace gala de su espiritualidad y así lo hizo al introducir Para ti.

Cuando aún resonaba el recuerdo de Romeo Santos y Prince Royce del pasado domingo, Son Fusteret volvió a inundarse de bachatas, merengues y sones tropicales con el concierto de este viernes, que comenzó con unos 15 minutos de retraso. Mientras esperaba, el público pudo seguir la primera parte del partido de España a través de las dos grandes pantallas que flanqueaban el escenario. Rosalía, La travesía, La llave de mi corazón, Vale la pena y Como yo fueron los primeros temas que interpretó Juan Luis Guerra, ataviado con gorra, camisa, chaleco y corbata. Tras este primer bloque más ‘movido’, cantante y banda bajaron revoluciones con canciones un poco más tranquilas.

Con más de 40 años de carrera, más de 30 millones de discos vendidos y numerosos premios Grammy, el dominicano, cantante, músico, compositor y productor, está considerado un maestro de la música caribeña con letras que podrían recitarse como poesías. Y la gran mayoría de los que acudieron a verle este viernes demostraron que se las sabían.

Juan Luis Guerra también dejó claro que sigue atrayendo a un público muy diverso, tanto en nacionalidades como en edades. Y entre esas 8.500 personas congregadas en el recinto de Son Fusteret, seguro que había más de uno que recordaba la primera visita del dominicano a Palma. Fue en octubre de 1993 en la plaza de toros y aquel día, en vez de llover café, cayó un diluvio que obligó a atrasar el concierto una hora. Pero Juan Luis Guerra cumplió y salió al escenario, para alegría de las miles de personas que llenaron el coso. El dominicano ya había lanzado ese Ojalá que llueva café y su álbum más vendido hasta el momento, Bachata rosa, en el que se incluían temas como Burbujas de amor, La bilirrubina y Rosalía.

El cantautor tenía programado volver a actuar en la isla en julio de 2020, pero la pandemia de covid y todas las restricciones que conllevó frustraron la gira Literal Grandes Éxitos.

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Este verano, Juan Luis Guerra está inmerso en una gira por España y a Mallorca llegó hace unos días, tras haber actuado en Sevilla y Gran Canaria. Después de Palma, al artista le esperan en Sanxenxo, Marbella, Murcia, Tarragona y Lanzarote.