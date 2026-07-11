Corxeres d’estiu (IV)
Les activitats musicals de l’estiu mallorquí són moltes i variades. Avui podem començar anant a Alaró i escoltar el matinal recital d’orgue (11.30).
Més tard i a l’església de la Colònia de Sant Pere, la Setmana de Música Antiga ens proposa una sessió de música religiosa barroca dirigida per Giuliana Retali, amb la soprano Margarita Rodríguez, la contralt Noelia Consonni i la Camerata Mallorquina. El programa inclou l’Stabat Mater de Pergolesi i la Salve Regina de Scarlatti. El concert començarà a les 20 hores.
A la mateixa hora, al Claustre de Sant Francesc de Sineu, el Festival Internacional de Música ens proposa un recital de la soprano Neivi Martínez, acompanyada al piano per Alfredo Oyagüez. Sota el títol Locura divina, el programa reunirà cançons i àries d’òpera interpretades per una de les sopranos hispanomexicanes amb més projecció internacional, qui ha format part de les companyies estables de diferents teatres a més d’haver iniciat una carrera com a solista des de Viena, actuant en escenaris tan prestigiosos com el Musikverein vienès o el Mozarteum de Salzburg. Ella fou distingida amb el primer premi com a millor intèrpret als Intercontinental Music Awards 2024.
A la cel·la Chopin de Valldemossa, a les 21 hores, recital de compositors polonesos: Jósef Elsner, Francisczek Lessel, Juliuz Zarebski, Ignacy Paderewski i Frederic Chopin. Les intèrprets seran les components del Duo Bacewicz. El concert està emmarcat dins el Festival Pianino.
A l’església Sant Ramon de Penyafort del Port de Sóller (20h), sessió de tangos, bandes sonores i música clàssica amb el duo Norat Gil i Elias Henry-Picó.
I si el que cercau és òpera, a les coves del Drach (21h), Tutto Òpera.
Per demà, el cicle Incajazz proposa l’actuació de Xavi Torres Trio i Miguel Zenon. La cita és a les 21 hores en el Claustre de Sant Domingo.
I a la Plaça des Corso de Portocolom (20.30 h), el grup Abeniara oferirà una sessió de ball i cançons tradicionals, una bona oportunitat per retrobar-nos amb un patrimoni musical que continua ben viu.
No podem oblidar tampoc una altra de les cites destacades de la setmana. Música Nostra encetarà diumenge, a les 21 hores i a Ses Voltes de Palma, el cicle Cançons de la Mediterrània amb la presentació del seu nou disc, Camí Florit. Fundat fa més de quaranta anys, el grup és una de les grans referències de la música d’arrel a Mallorca i ha contribuït decisivament a recuperar i difondre el cançoner popular de les Illes, sempre des d’una mirada oberta als pobles de la Mediterrània.
El dimarts, el relleu del cicle d’aire mediterranis serà per a «Debon canta Suau», al Castell de Bellver (21.30 h). El projecte neix de la complicitat entre el pianista Antoni Bujosa i el cantant Pau Debon, conegut per la seva trajectòria al capdavant d’Antònia Font. Junts vesteixen de música els versos del poeta Pere Suau, en un espectacle intimista on la paraula i la melodia dialoguen amb naturalitat. Una proposta delicada, d’aquelles que conviden a escoltar sense presses i que demostra, una vegada més, que la poesia també pot trobar en la música una forma privilegiada de continuar emocionant.
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