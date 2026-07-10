'Negatius de Sol', dos siglos de historia de la fotografía, en el Museu de Mallorca

El Consell de Mallorca suma una nueva propuesta a la programación del PHOF – Mallorca PhotoFest con Negatius de Sol, una exposición que recorre dos siglos de historia de la fotografía y que se podrá visitar desde este viernes, 10 de julio, en el Museu de Mallorca.

La exposición está comisariada por Martí Llorens, de Factoria Heliogràfica, junto con la Fundació Casa Planas, y forma parte de la primera edición del PHOF, el festival internacional de fotografía y imagen contemporánea impulsado por el Consell.

El Consell de Mallorca colabora con la Fundació Casa Planas, a la que, en los últimos tres años, ha destinado casi 60.000 euros para distintos proyectos, entre programas de residencias de investigación artística y otras iniciativas en el Centro Cultural Casa Planas, en un compromiso continuado con la conservación del patrimonio de la isla, ha informado la institución insular en un comunicado.

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La exposición podrá visitarse en el Museu de Mallorca como parte del PHOF – Mallorca PhotoFest hasta el 30 de agosto.