Mary Lee Kortes: "Como Dylan, yo también le pido a Trump que dimita, pero me temo que eso no sucederá"

Regresa a Mallorca. ¿Qué está deseosa de ver en la isla?

Me encanta Mallorca. Es complicado escoger un lugar preferido. Disfruté paseando por las calles de Palma, y también paseando por la costa, junto al mar.

¿Qué recuerdos guarda de sus anteriores visitas a Mallorca?

Tengo tantos bellos recuerdos de aquellas visitas... Creo que nadar en el Mediterráneo fue el momento estelar. Al haber crecido en una ciudad del Medio Oeste americano si alguien me hubiera dicho de pequeña que algún día terminaría nadando ahí quizá no le hubiese creído. Otro recuerdo muy especial fue el de sentarme a tomar un café tras andar y descubrir el impresionante pueblo de Deià.

Rama Duwaji, esposa de Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, cambió la celebración del 250 aniversario de EEUU por un retiro espiritual islámico en Mallorca. Su ausencia en la agenda oficial del 4 de julio motivó críticas políticas por parte de los republicanos norteamericanos. Como neoyorquina de adopción, ¿qué opinión tiene al respecto?

Creo en la libertad de escoger religión. Sin más. No creo que un país sea o tenga que ser una religión.

¿En qué ha cambiado Nueva York con la llegada de Zohran Mamdani a la alcaldía?

El mandato de Mamdani tiene una alegría que puede ser contagiosa. Por supuesto hay gente a quien no le gusta pero creo que ha logrado renovar el sentido de que la ciudad de Nueva York es un lugar positivo para vivir. Que los New York Knicks ganaran el título de la NBA por supuesto que ha ayudado (risas). Ahora hay un alquiler congelado en un cierto tipo de apartamentos, que por un lado ha alegrado a los inquilinos, y por el otro enojado a propietarios. Veremos cómo evoluciona.

La cantante y compositora estadounidense Mary Lee Kortes / Charles Chessler

¿Cuál es su rincón preferido de Nueva York?

Sigo enamorada de Greenwich Village, aunque han empezado a surgir esas cadenas de tiendas- franquicia. Aún así mantiene algo de magia.

¿Qué ha preparado para Mallorca?

Estoy emocionada de poder tocar algunos temas en formato solo. No lo hago a menudo y me encanta la intimidad que te ofrece con el público. Tocaré viejas canciones y al menos una de las nuevas del álbum que publicaré el año que viene. También estaré acompañada en algunos temas por Juanjo Tomás [guitarrista, entre otros grupos, de La Granja]. Y en la versión de Tom Waits, por dos jóvenes músicos [Clara Botín a la flauta y Tomeu Bandini al teclado] que aún no habían nacido cuando hace exactamente 25 años actué en el estreno del añorado festival Waiting for Waits.

¿Sigue soñando con Dylan?

¡De vez en cuando sigue colándose en mis sueños!

¿Dylan también puede ser entendido como un sueño?

Dylan es, por supuesto, una increíble realidad. Pero también se ha convertido en un arquetipo, se ha unido a nuestro inconsciente colectivo.

¿Continúa viendo al hoy Nobel de Literatura como una luz a seguir, como un faro que le guía?

No lo sé. Creo que se ha integrado de tal manera en tantos artistas y escritores que puede estar guiándonos tanto si lo sabemos como si no.

A usted Dylan le invitó a ser telonera en alguno de sus conciertos. ¿Qué significó para usted este hecho?

Ese fue, por supuesto, el momento más destacado de mi carrera. Recuerdo cuando probaba sonido y me giré para decirle algo a mi batería. Y vi a Tony Garnier [el bajista de Dylan], a quien conocía desde hacía un tiempo. Estaba de pie junto al teclado. Y junto a él había otro tipo más bajito con un sombrero cowboy. De pronto vi esos ojos azules por debajo del ala del sombrero y me di cuenta de que era Bob Dylan… allí escuchando mi prueba de sonido. En ese instante se llevó la mano derecha arriba y me saludó con el sombrero.

Dylan, con motivo del 80 aniversario de Donald Trump, le aconsejó al presidente, a través de una columna en el New York Times, “que dimita”. ¿Qué le pide usted a su presidente?

Estoy con Dylan en eso, pero me temo que no sucederá.

Y a sus canciones, ¿qué le exige Mary Lee Kortes a sus composiciones?

Mi deseo es que mis canciones sean honestas, y que den al oyente algún tipo de experiencia emocional. Una vez escribí una canción sobre violencia doméstica [Why don’t you leave him?, en castellano ¿Por qué no le dejas?) y recibí el email de una fan que había sufrido una relación abusiva. Tras escuchar la canción se decidió a llamar a su hermano para que la fuese a recoger con su furgoneta y abandonar aquella casa y aquella relación. Aquello fue conmovedor para mí.

Su último trabajo está dedicado a Beulah Rowley.

Sí, una persona que se me apareció en un sueño. Al despertar escribí la canción Born A Happy Girl [Nacida feliz].

A menudo la han comparado con Dolly Parton y Chrissie Hynde. ¿Cómoda entre esas dos estrellas?

Puedo entender las comparaciones y sí, me siento cómoda con ellas como cantante. ¡Es todo un cumplido!

¿Usted también fue una chica feliz?

La canción dice nací feliz. I was born a happy girl, con énfasis en “nacer”. Creo que yo nací feliz. Luego la vida trae sus retos complicados, ¿verdad? Ser feliz puede ser duro, y puede llegar a ser un logro.

¿Cómo se le despertó su pasión por la música?

Nací en una pequeña ciudad de Michigan, el hogar de Detroit, a su vez hogar de la Motown, uno de los géneros musicales más fantásticos y de mayor influencia en el mundo. Michigan ha producido una larga lista de cantantes y compitores increíbles, desde Aretha Franklin a los MC5, Patti Smith, Madonna, Sufjan Stevens... Y mi abuela era una pianista y organista increíble. Así que la música me rodeó desde mi nacimiento y desarrollé una profunda pasión por ella. Fue mi refugio y mi mejor amiga. Empecé a tocar el piano y a cantar a los 6 años. Recuerdo escribir mi primera canción cuando andaba por una carretera en el campo. Se llamaba Morning Come Softly to Me y quiero pensar que he mejorado mucho desde aquel entonces.

Como coleccionista de discos, ¿qué álbumes de música de autores españoles figuran en su colección?

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Pues debo confesarte que estoy algo avergonzada de reconocer que solo tengo el disco Goya: A Life in Song, producido por Phil Ramone [en él participan, entre otros, Plácido Domingo], y en el que participé como cantante de fondo. Espero en esta visita poder ampliar mi colección.