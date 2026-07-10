Giulia Valle, contrabajista y autora de 'Cerebro en equipo': "Nuestro mecanismo interno es muy potente"

La contrabajista Giulia Valle abrirá el programa del Festival Jazz y Más en el Studio Weil del Port d’Andratx. Lo hará este 10 de julio, a las 21 horas, acompañada del piano de Biel Harper y la batería de Andrea González. Pero, además, el día 11, a las 20.30 horas, presentará Cerebro en equipo. Neurociencia para el desempeño y la motivación en Música (y otras Artes), el libro que ha escrito con la intención de que sea divulgativo. “No lleva la varita mágica, pero te ayuda a entender que nuestro mecanismo interno es muy potente”, comenta. Aprender sobre el funcionamiento cerebral y cómo puede influir en la creatividad artística le ha ayudado a entender que “ser feliz en la música no se trata solo de tocar bien un instrumento, tienes que desarrollar otras cosas para poder sobrellevar una existencia creativa”.

Además de tocar el contrabajo, Giula Valle es compositora, ha sido directora de proyectos y docente en conservatorios. Italiana de nacimiento y afincada en Barcelona, explica que siempre le había interesado la psicología conductual y la neuropsicología, pero fue a partir de ver cómo compañeros músicos y alumnos perdían el rumbo y las ganas de tocar después de un impacto, algo que también le sucedió a ella cuando sufrió “una desconfiguración vital total”, cuando se interesó más por estas ciencias y realizó un máster en neuromúsica. Ese fue el punto de partida del libro que presentará el sábado, en el que desentraña mecanismos del cerebro que tienen que ver con la ansiedad cronificada, con la intranquilidad y con otros estados. “Si tú no sabes lo que te está sucediendo y estás en la total inopia, lo puedes dramatizar mucho más, te puedes perder mucho más en la desesperación”, explica.

El libro está estructurado en tres partes: una primera dedicada al estudio del cerebro, otra centrada en la creatividad, los rasgos y potencialidades del individuo creativo, y una tercera en la que aborda el “aquí y ahora”, la vivencia escénica y qué puede ser un obstáculo. La terminología científica se complementa con la experiencia personal de la autora. Valle considera que Cerebro en equipo es “útil” para músicos jóvenes o experimentados, para docentes, pero recalca que es “un libro de divulgación”. “Al final, va a servir mucho para todas aquellas personas que estén en un terreno de constante creación y que pivoten su vida creativa, sea la escritura, la locución, puede ser el deporte también, el teatro, entre la minuciosidad del proceso interno, del aprender, del documentarse uno solo, y la inmediatez del escenario, de la cancha, de profesiones en las que se aúna un trabajo de introspección grande y el aquí y el ahora. La experiencia creativa completa se sustenta en estos dos parámetros, la contracción y la expansión”, explica la autora.

Para Giulia Valle, el Studio Weil es un lugar idóneo para hablar de la relación entre la neurociencia y la música. “Si ya de per se es difícil llevar una vida dedicada a un arte, que no es un camino fácil, en un mundo tan absolutamente cambiante y tan disgregado como el que estamos viviendo ahora, es más difícil todavía. Por lo tanto, yo creo que hay una necesidad en general de despertar conciencias”, apunta la contrabajista.

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Cree que investigar en este campo le ha ayudado en su carrera. “Como instrumentista me ha dado paz. He reforzado un discurso que yo ya tenía cuando daba clases de improvisación o cuando dirigía grupos, esta creencia en el equipo, en la escucha, en no tener expectativas, en dejar que las cosas sucedan a su manera”, comenta. Su libro, afirma, “no te da las respuestas definitivas a todo, porque eso sería engañoso también. Te da algunas claves, te hace entender cómo el cerebro asimila mejor las cosas”.