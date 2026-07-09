Santa Maria convierte sus calles en un homenaje vivo a Biel Mesquida tras el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes

Santa Maria del Camí ha rendido homenaje este jueves al escritor Biel Mesquida con motivo de la concesión del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, uno de los reconocimientos más prestigiosos de la cultura catalana. El acto, impulsado por el consistorio, celebró la trayectoria del autor desde el propio pueblo en el que reside, vinculando su obra con el tejido humano, cultural y emocional del municipio.

La propuesta se articuló como una acción cultural participativa e itinerante, a medio camino entre la performance literaria, la mediación cultural y la celebración comunitaria. El eje central fue un recorrido a pie desde la Plaça de la Vila hasta el Camí de Passatemps, concebido como un espacio narrativo y simbólico que culminó en la vinya de Can Pau, cedida por la bodega Jaume de Puntiró.

Una "biblioteca humana" por las calles del pueblo

El homenaje convirtió las calles de Santa Maria en una geografía literaria viva. Para ello, se seleccionaron cuatro personas del municipio que han mantenido una relación significativa con Biel Mesquida, ya sea personal, profesional, literaria o afectiva. Estas voces configuraron una especie de "biblioteca humana" distribuida en diferentes puntos del recorrido.

Cada una de estas personas compartió su vivencia con el escritor y escogió un fragmento de su obra para leerlo durante el acto. El recorrido comenzó delante del Ajuntament, en la Plaça de la Vila, y se estructuró como una sucesión de pequeñas apariciones literarias en entradas de casas, patios, portales públicos o espacios cedidos por vecinos del municipio.

La iniciativa hizo que la palabra de Mesquida se reactivara a través de las voces de la comunidad. El desplazamiento del público por el pueblo no funcionó únicamente como un recurso escénico, sino también como una metáfora del propio trayecto vital y literario del autor: un camino abierto, hecho de bifurcaciones, encuentros y retornos, en diálogo constante con el territorio, la lengua y las personas.

Un recorrido hacia la vinya de Can Pau

El tramo final conectó con la vinya de Can Pau, situada en el Camí de Passatemps, un espacio especialmente simbólico para la cultura local. La finca acoge año tras año la Poesia al Vinyet de Jaume de Puntiró y fue presentada como un verdadero templo poético del pueblo.

Antes de llegar a la vinya, una tanca con reja se transformó en soporte expositivo. Allí se instaló una línea de tiempo visual con portadas de libros de Biel Mesquida, fragmentos destacados y otros materiales gráficos vinculados a su obra. Esta intervención actuó como puente simbólico entre el recorrido humano y el destino final, reforzando la idea de trayectoria vital y literaria.

Una vez en la vinya de Can Pau, el acto continuó con la bienvenida y el parlamento del alcalde de Santa Maria del Camí, Nicolau Canyelles. Después intervino el propio Biel Mesquida.

Música, cerámica y vino para cerrar el homenaje

La parte final del homenaje incluyó la actuación de Natàlia Tascón, filóloga, cantante local y amiga de Biel Mesquida, acompañada por Gori Negre y Carles Seguí. Los tres han musicado diferentes poemas del escritor y están a punto de presentar un disco. Durante el acto ofrecieron tres canciones como primicia de este trabajo, cuya portada ha sido creada por Pep Maur, marido de Biel Mesquida.

El alcalde entregó también al escritor una pieza realizada por la ceramista local Catina Vic. La obra está inspirada en los orígenes de la tierra y de la lengua catalana, y se relaciona con la baldosa colocada el Día del Libro en la Pedra dels Pensaments con la inscripción "Carpe Momentum", un pensamiento del escritor mallorquín y colaborador de Diario de Mallorca.

El gran reconocimiento de las letras catalanas

El acto de Santa Maria llegó después de que Biel Mesquida haya sido distinguido con el 58è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, otorgado por Òmnium Cultural. El galardón reconoce su contribución a la literatura catalana y una trayectoria que ha transitado por la poesía, la narrativa, el artículo periodístico, la crítica literaria y otros géneros. El jurado destacó su condición de "creador verbal" y su capacidad para desarrollar una obra plural y rupturista.

La entrega del premio se celebró el 8 de junio en el Palau de la Música Catalana, en Barcelona. El Palau destacó la aportación de Mesquida a la apertura de las letras catalanas a las corrientes internacionales, una de las claves de una obra que ha hecho de la lengua, el territorio y la experimentación literaria algunos de sus grandes ejes.