Samantha Hudson se transforma en una sirena mutante para la Semana de Cine de Terror de San Sebastián

Samantha Hudson, adalid de la contracultura contemporánea e icono pop de la Generación Z, es la protagonista del cartel oficial de la 37 edición de la Semana de Cine de Terror de San Sebastián, que se celebrará del 30 de octubre al 6 de noviembre y para el que se ha convertido en una sirena mutante que emerge de un mar tenebroso en plena tormenta.

Con este póster, tanto la Semana de Cine de Terror como el Ciclo Internacional de Cine Submarino de San Sebastián rinden homenaje al subgénero del ‘body horror’, han indicado el director del festival, Josemi Beltrán, y la propia Samantha Hudson, que necesitó de una sesión de maquillaje de cinco horas para lograr su personaje.

"Samantha encarna con toda su fuerza a la protagonista ideal de esta mutación del body horror en el mar que buscábamos para el cartel", ha confesado Beltrán.

Una criatura monstruosa al margen de la sociedad

«El concepto es muy travesti: una criatura monstruosa apartada de la sociedad con el anhelo de vivir como una humana más», indicó Hudson en la presentación del póster celebrada en San Sebastián hace unos días. La artista está convencida de que «lo estético es muy poderoso. No sólo para configurar la identidad sino también para delimitar al enemigo» que juzga a las personas por su color de piel, por estar gordas o por el hecho de ser trans, ha denunciado.

Según Samantha, la sirena representa un símbolo del movimiento LGTBIQ+, una criatura monstruosa al margen de la sociedad que desea vivir como una humana más: "Más allá de la broma guarra de una mujer con cola, la sirenita sacrifica todo lo que la hace auténtica con tal de obtener una validación masculina y poder experienciar lo que ella cree que es la vida humana, la promesa vacía de que todo parece hermoso", afirmó.

Samantha Hudson, durante uno de sus espectáculos ofrecidos en Mallorca / Manu Mielniezuk

Musa de la escena queer más underground, la cantante y actriz se ha sometido a las órdenes de Pedro Mambrú, coordinador de fotografía, en este nuevo desafío en su carrera, marcada por la transgresión y un discurso siempre crítico. La foto del póster, que el año pasado protagonizó el Gran Wyoming, es obra de Javier Bermejo y Chus Feijóo, el maquillaje de ND Studio FX, los efectos especiales de Alive VFX & Design y el diseño de Ytantos. El vestuario lleva la firma de la diseñadora Nerea Torrijos.

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Invitada por Zetak, el último fenómeno de la música vasca

Por otra parte, Samantha, que se ha declarado una enamorada del euskera y que ha visitado Euskadi hasta en cuatro ocasiones con su último disco, Música para muñecas, fue una de las invitadas (junto a Albert Pla y Grison de La revuelta) al espectáculo que ofreció el pasado mes de junio Zetak, el último fenómeno de la música vasca, en el Estadio San Mamés de Bilbao, ante más de 40.000 personas, donde lanzó un sencillo mensaje: sentir, pensar y actuar.